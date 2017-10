Von Catharina Oblasser

Kals, Huben – Die Einmündung der Kalser Landesstraße auf die Felbertauern-Bundesstraße, die B108, in Huben ist nicht gerade ideal. An dieser Stelle treffen nicht nur Fahrzeuge aufeinander, die von Lienz, von Matrei oder von Kals kommen. Zusätzlich gibt es noch eine Zu- bzw. Abfahrt einer Tankstelle und eine kleine Straße, über die die Linienbusse auf die Bundesstraße abbiegen. In der Nähe dieses neuralgischen Punktes befindet sich außerdem die Abzweigung Richtung Defereggen. Eine Vielzahl von Schildern tut ein Übriges.

Nicht nur das stört die Kalser, sagt Bürgermeisterin Erika Rogl. „Wir hätten auch gerne einen deutlichen Hinweis, dass es hier Richtung Großglockner geht.“ Das Defereggental hat bei der Abzweigung von der Bundesstraße eine Steinskulptur, auf der sich die Namen der Deferegger Gemeinden finden. In Kals hat man schon verschiedene Ideen für einen ähnlichen Blickfang entwickelt, etwa einen Kegel aus Glas und Stein, der an der Abzweigung auf die Glockner-Gemeinde am Fuß des höchsten Berges von Österreich aufmerksam machen soll. Umgesetzt wurde bisher noch nichts.

Der Kalser Gemeindevorstand Egon Groder befasst sich intensiv mit einer Lösung für die Straßeneinmündung bei Huben. „Ein Kreisverkehr wäre das Beste. Das würde diese Stelle mit den vielen Einmündungen sicherer machen“, meint Groder. „Immerhin haben wir allein diesen Sommer schon drei Unfälle gehabt.“ Er verweist auf den Salzburger Pinzgau, wo es nicht nur zwischen Mittersill und Zell am See etliche Kreisverkehre gibt. „Laut Behörde ist das in Tirol aber nicht so einfach. Da muss ein Kreisverkehr mindestens 35 Meter Durchmesser haben. Dafür fehlt wohl der Platz.“

Harald Haider, Leiter des Baubezirksamtes, bestätigt diese Vorgabe. „Wir sind aber ebenfalls der Meinung, dass dieser Straßenabschnitt in Huben nicht ideal ist“, so der Amtsleiter. „Deshalb beginnen wir 2018 mit der Planung für einen Umbau.“ Wie dieser dann aussehen soll, ist laut Haider noch offen.