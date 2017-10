Jochberg – In Jochberg am Areal der ehemaligen Südtiroler Siedlung hat die Neue Heimat Tirol (NHT) eine neue Wohnanlage mit insgesamt zwölf Mietwohnungen errichtet. Das Investitionsvolumen beträgt 1,8 Mio. Euro. Nach knapp 14 Monaten Bauzeit wurden die Wohnungen kürzlich an die künftigen Bewohner übergeben.

„Wir erneuern derzeit in ganz Tirol die alten Südtiroler Siedlungen. Im Bezirk Kitzbühel laufen neben Jochberg derzeit weitere Projekte in St. Johann und Kitzbühel. Am Areal in Jochberg sind in den nächsten Jahren noch zwei weitere Bauabschnitte mit insgesamt 21 neuen und leistbaren Wohnungen geplant“, berichtet NHT-Geschäftsführer Hannes Gschwentner.

Bürgermeister Günther Resch ergänzt: „Die Wohnanlage fügt sich gut in das bestehende Dorfbild ein. Auch sind wir froh, dass zusätzliche Mietwohnungen entstehen. Die Nachfrage nach leistbarem Wohnraum ist bei uns sehr groß. Wir freuen uns daher schon auf die nächsten Bauabschnitte.“

Die neue Wohnanlage ist als Passivhausanlage konzipiert. Die Wärmeversorgung erfolgt über eine zentrale Heizungsanlage, die als „Naturkraftheizwerk“ mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe ausgeführt wurde. (TT)