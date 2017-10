Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Das Ergebnis war in dieser Form dann doch überraschend. Einstimmig beschloss der Innsbrucker Bauausschuss gestern am frühen Abend, dass „das vorliegende Projekt in der aktuellen Form ohne erhebliche Reduktion keine Zustimmung findet“. Gemeint ist damit das umstrittene „P3“-Projekt, also der dritte Turm in der Nähe des Hauptbahnhofs von PEMA-Chef Markus Schafferer. Das heißt, dass der in einem Architekturwettbewerb als Sieger hervorgegangene Entwurf aufgrund seiner Kubatur – rund 34.600 m³ anstatt der von der Politik genehmigten 29.700 m³ – im Ausschuss mit Pauken und Trompeten durchgefallen ist.

An der Unausweichlichkeit einer Zurechtstutzung des in der Südbahnstraße geplanten Gebäudes ließen im Anschluss an die Sitzung weder Planungsstadtrat Gerhard Fritz (Grüne) noch Bauausschussobmann Lucas Krackl (FI) Zweifel aufkommen. „Der Projektwerber wird mit Änderungen zu uns kommen müssen“, so Fritz. Auf die Frage, wie groß diese Reduktion auszufallen habe, sagt Krackl, dass der Ausschuss hier noch zu keiner einhelligen Meinung gekommen sei. Er habe aber den Eindruck, dass die Mitglieder schon um eine Mehrheit kämpfen würden. Jetzt sei aber Schafferer am Zug. Das sieht auch Stadtrat Franz Gruber (VP) so. Der Ausschuss habe dem Projekt in dieser Form eine Absage erteilt, jetzt „muss sich Schafferer bewegen“.

Zufrieden mit dem gestrigen Beschluss ist SP-Stadtparteiobmann Helmut Buchacher: „Das ist ein eindeutiges Signal an Schafferer und andere Investoren.“

Der PEMA-Chef zeigte sich gestern ob der nunmehrigen Diskrepanz über ein einstimmig per Juryvotum gekürtes Projekt „verwundert“, bleibt aber gelassen: „Ich werde jetzt einmal sondieren.“ Auch Motel One (Hotel) wäre in dem Turm integriert.