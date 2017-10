Von Michael Domanig

Wattens – In seiner jüngsten Sitzung hat der Wattener Gemeinderat einstimmig einen überarbeiteten Bebauungsplan für ein 4360 Quadratmeter großes Grundstück zwischen Swarovskistraße und Wattenbachgasse beschlossen: Wie mehrfach berichtet, plant die zu Swarovski gehörende „Gemeinnützige Wohnungsbau und Siedlungsgemeinschaft m.b.H. Landheim“ dort insgesamt neun Wohntürme mit 38 Wohnungen.

Gegen den ursprünglichen Bebauungsplan hatten mehrere Anrainer Einsprüche erhoben – und über 70 Unterschriften gesammelt. Im Fokus der Kritik stand die Höhe der Wohntürme mit bis zu sechs oberirdischen Geschoßen (E+5). Neben dem befürchteten Verlust von Sonnenlicht, vor allem im Winter, brachten die Anrainervertreter auch vor, dass die Bebauung keine Rücksicht auf den Charakter des umliegenden Wohngebietes mit Einfamilienhäusern und kleineren Wohnanlagen nehme.

BM Thomas Oberbeirsteiner (Für Wattens – VP) lud die Anrainersprecher daraufhin zu mehreren Gesprächen ein, bei einem waren auch die Firma Landheim und das Architekturbüro Snøhetta vertreten. In der Folge erarbeiteten Bauwerber und Architekt einen neuen Planungsvorschlag: Situierung und Gesamtkubatur der Baukörper bleiben gleich, aber zwei Gebäude an der Westseite – die bei den Anrainern am meisten Kritik auslösten – werden nun um je ein Geschoß niedriger ausgeführt (E+3 statt E+4 und E+2 statt E+3). Zwei Baukörper im Süden „wachsen“ dafür um einen Stock.

Man habe die Bedenken der Anrainer „sehr ernst genommen“ und daher „aufklärende Gespräche geführt“ und die Planungen etwas angepasst, erklärt Landheim-GF Oliver Kandler. Es sei „nicht selbstverständlich“, dass ein Bauwerber noch einmal umplane, betonte BM Oberbeirsteiner. Die Firma Landheim habe Geld für weitere Sonnen- und Beschattungsstudien in die Hand genommen und nehme auch kleine Nachteile in Kauf: So komme es durch die höheren Gebäude im Süden zu etwas stärkerem Schattenwurf auf dem eigenen Grundstück. Zudem gebe es Verschiebungen bei der Wohnungsgröße.

Der Obmann des Technischen Ausschusses, GV Gerhard Haim (Für Wattens), verwies auf den nur je zehn mal zehn Meter großen Grundriss der neun Baukörper: „Nur 900 von 4360 Quadratmetern werden bebaut“, dadurch bleibe viel Raum für öffentlich zugängliche Grünflächen. „Bei Zeilen- oder Blockbebauung wäre dies nicht der Fall.“

Die Bevölkerung habe mit ihren Unterschriften gezeigt, „was Demokratie bewirken kann“, bilanzierte GV Erich Steiner (FPÖ). Zugleich hätten Bauwerber und Marktgemeinde durch ihre rasche Reaktion bewiesen, „dass wir in Wattens nicht drüberfahren“. Für die Anrainerfamilien gebe es eine Verbesserung, auch wenn deren Wünsche „nicht zu 100 Prozent erfüllbar“ seien.

Sieghart Bader, Anrainer in der Wattenbachgasse, kann „mit dem Ergebnis leben. Was wir eigentlich erreichen wollten, nämlich, dass die Türme, die nicht ins Siedlungsgebiet passen, insgesamt niedriger werden, ist nicht passiert. Aber mehr war letztlich wohl nicht möglich.“

Der Bebauungsplan liegt nun erneut auf, mit weiteren Einsprüchen ist aber wohl kaum zu rechnen. BM Oberbeirsteiner will die Anrainer jedenfalls am 6. November zu einem Informationsabend einladen: Dort soll auch die Philosophie hinter dem Projekt aufgezeigt werden, das in die – ebenfalls vom Büro Snøhetta koordinierte – „Vision Wattens“ eingebettet ist.