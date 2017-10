Von Peter Nindler

Innsbruck – Bei der Nationalratswahl am 15. Oktober erreichten die Pinken in Tirol 5,72 Prozent (+0,83 Prozent), dieses Ergebnis würden die NEOS auch für den Einzug in den Tiroler Landtag benötigen. Seit gestern ist es jedenfalls fix: Die NEOS werden am 25. Februar in Tirol kandidieren, das hat der erweiterte Bundesvorstand beschlossen. Für Landessprecher Dominik Oberhofer beginnen bereits die Vorbereitungen, er selbst wird sich um die Spitzenkandidatur bemühen. Spitzenkandidat war er zuletzt bereits bei der Nationalratswahl. „Am 6. November startet unser dreistufiger Vorwahlprozess, einen Monat später, am 9. Dezember, werden wir die Kandidaten präsentieren“, erklärt Oberhofer. Gleichzeitig mit den Vorwahlen für die Landtagswahl erfolgt die Listenerstellung für die Gemeinderatswahl in Innsbruck am 22. April.

Der November steht in der Tiroler Volkspartei ebenfalls ganz im Zeichen von parteiinternen Weichenstellungen. Die Kandidaten für die Landtagswahlen positionieren sich. Und einmal mehr wird der ÖVP-Bauernbund dabei eine zentrale Rolle spielen. Seine Mobilisierungskraft hat er bei der Nationalratswahl wieder deutlich unter Beweis gestellt.

Denn von insgesamt 71.123 Vorzugsstimmen für ÖVP-Kandidaten entfielen alleine 34.519 auf Bewerber des Bauernbunds. Spitzenreiter waren Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter mit 13.000 Nennungen und Langzeitabgeordneter Hermann Gahr mit 10.285. Gemessen an den insgesamt 158.092 Stimmen für die Volkspartei kamen nicht weniger als 22 Prozent aus dem bäuerlichen Bereich. „Es hat sich gezeigt, dass wir ein Eckpfeiler in der ÖVP-Wahlbewegung sind“, erklärt Bauernbunddirektor Peter Raggl nicht ohne Stolz. Mit den 13.000 Vorzugsstimmen sei jedenfalls auch Andrä Rupprechter gestärkt worden. Für den Bauernbund steht deshalb außer Diskussion, dass der Tiroler Vorzugsstimmenkaiser weiter Minister bleibt. Diese Botschaft hat Bauernbundobmann LHStv. Josef Geisler bei Vorbesprechungen für die Koalitionsverhandlungen am Dienstag in Wien klar deponiert.

Für die Landtagswahl dürften LA Martin Mayerl (Osttirol), LA Alois Margreiter (Kufstein) und Josef Geisler (Schwaz) fix gesetzt sein. Außerdem wird ein bäuerlicher Kandidat im Wahlkreis Innsbruck-Land unter den ersten drei aufscheinen. In Kitzbühel will LA Josef Edenhauser voraussichtlich einen Vorzugsstimmenwahlkampf führen. Wo LA Kathrin Kaltenhauser (Schwaz) gereiht wird, ob auf der Landes- oder Bezirksliste, steht noch nicht fest. Eine klare Empfehlung gibt es aber für den stellvertretenden VP-Klubobmann Hermann Kuenz aus Osttirol.

Der Bauernbund bezeichnet den erfahrenen Mandatar als Landesnotwendigkeit und spricht sich für eine Absicherung auf der Landesliste aus. Sollte Jakob Wolf in die Regierung wechseln, könnte Hermann Kuenz Klubchef werden. Dafür käme parteiintern auch Kathrin Kaltenhauser infrage.