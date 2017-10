Telfs – Leistbaren Wohnraum für Geringverdiener zu schaffen, mit einem Mietpreis von rund 5 Euro brutto – also inklusive Heiz- und Betriebskosten – pro Quadratmeter: Dieses Ziel verfolgt das Land Tirol im geförderten Wohnbau mit dem Modell der „5-Euro-Wohnungen“. Um die Baukosten gering zu halten, wird dabei auf Tiefgaragen und Kellergeschoße verzichtet, vorgesehen sind kompakte Gebäude mit wartungsarmer Haustechnik. Die Projekte werden von Gemeinden und Land gemeinsam realisiert.

In Schwaz wurden Tirols erste 5-Euro-Wohnungen heuer bereits bezogen, in Kitzbühel erfolgte der Spatenstich für eine solche Anlage im September. Auch in Inzing entsteht in Kooperation mit dem Tiroler Bodenfonds ein 5-Euro-Wohnprojekt.

Telfs als „Leitgemeinde“ im Oberland müsse diesen Entwicklungen folgen, fordert nun GR Norbert Tanzer von der Liste PZT/SPÖ Telfs. Der Bau- und Raumordnungsausschuss solle geeignete Liegenschaften bzw. Grundstücke finden, abklären, mit welchen Bauträgern eine Umsetzung möglich ist, und die anfallenden Kosten und Fördermittel erheben, regt Tanzer in einem jüngst eingebrachten Antrag an. Das gemeindeeigen­e „Schaffenrath-Haus“ oder zentrumsnah gelegene Liegenschaften, die derzeit zum Verkauf stünden, würden sich dafür anbieten, meint Tanzer.

BM Christian Härting (Wir für Telfs) hat den Antrag dem Ausschuss zugewiesen. Er sieht das Modell „5-Euro-Wohnen“ aber skeptisch – generell, nicht nur auf Telfs bezogen, denn billiges Bauen schlage sich auf die Allgemeinheit nieder, meint Härting. Wenn etwa auf Kosten von Pkw-Stellplätzen günstiger gebaut werde, würden Autos im öffentlichen Bereich geparkt – und die Gemeinde müsse die Infrastruktur zur Verfügung stellen.

Leistbares Wohnen sei wichtig, „aber ich kann nicht innerhalb einer Gemeinde eine Zwei-Klassen-Gesellschaft im leistbaren Wohnen schaffen, wenn der Mietpreis z. B. in einer Wohnanlage bei 5 und in einer anderen bei 8 Euro liegt“, ergänzt Härting. Es könne auch zu einer „Verschiebung“ der Mieter kommen, „weil jeder dann in den günstigsten Wohnblock will“. Zu möglichen Standorten in Telfs meint Härting, dass „im Ortszentrum wohl kaum ein Eigentümer zu finden sein wird, der den Grund so günstig hergibt. Schließlich werden die Grundpreiskosten beim 5-Euro-Wohnen nur im Rahmen der Wohnbauförderung liegen.“ Generell habe Telfs mit über 1400 gemeinnützigen Wohnungen sein Soll „mehr als erfüllt“, bilanziert er.

Tanzer kann diese Argumente nicht nachvollziehen: 5-Euro-Wohnungen entstünden in der Regel zentrums­nahe und würden sich besonders an Senioren oder Alleinerziehende richten, „die oft ohnehin kein Auto haben“. Zudem helfe das Modell, Mietzinsbei­hilfe zu sparen. Härtings Kritik hab­e wohl vor allem damit zu tun, „dass der Antrag von mir kommt“, mutmaßt Tanzer.

Wohnbaulandesrat Johannes Tratter (ÖVP), Initiator des 5-Euro-Wohnmodells, teilt Härtings Skepsis ebenfalls nicht: „Der baukostensparende Verzicht auf eine Tiefgarage bedeutet nicht automatisch, dass es überhaupt keine Parkplätze gibt. Diese können beispielsweise auch im Erdgeschoßbereich vorgesehen sein.“ Letztlich sei das eine Frage der konkreten Planung. Die Voraussetzungen, eine Wohnung in einer derartigen Anlage zu erlangen, seien „ganz klar definiert – insofern dürfte die Entstehung einer Zwei-Klassen-Gesellschaft von vornherein ausgeschlossen sein“, so Tratter weiter. Worauf er außerdem hinweist: Für Gemeinden sei es möglich, Grundstücke für das 5-Euro-Wohnen in Form eines Baurechts bereitzustellen – ohne Verlust des Baugrundes. (md)