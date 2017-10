Von Peter Nindler

Innsbruck – Die Anfang 2015 ausgelagerte Flüchtlingsgesellschaft Tiroler Soziale Dienste (TSD) sorgte von Anfang an für Diskussionen. Stellvertretend dafür sind nur die fünf Traglufthallen genannt, von denen lediglich eine in Betrieb ging. Insgesamt wurden für sie bisher samt Einlagerung der drei nicht verwendeten Hallen 7,27 Mio. Euro aufgewendet. Diese Summe weist der Landesrechnungshof (LRH) in seiner Sonderprüfung über die TSD aus. 180 Fragen haben die Oppositionsparteien SPÖ, Liste Fritz, FPÖ und Impuls zur Flüchtlingsgesellschaft aufgeworfen, der Bericht dazu sickerte am Mittwoch durch.

Er enthält zahlreiche Empfehlungen, weil in der TSD mit einem Höchststand von 372 Beschäftigten Anfang Juni 2017 eine Reihe von strukturellen Defiziten festgestellt wurde. Positiv hält der Landesrechnungshof jedoch fest, dass die Tiroler Sozialen Dienste die Grundversorgung für alle dem Land zugewiesenen Asylwerberinnen und Asylwerber sicherstellen konnte. Am 1. Jänner 2015 wurden in Tirol 2160 Flüchtlinge in der Grundversorgung bereut, Ende 2016 waren es fast dreimal so viele – nämlich 6170. Zuletzt sank die Zahl auf 5400.

Andererseits erinnert der Rechnungshofbericht an die Schwachstellen der seinerzeitigen Flüchtlingsabteilung im Land. Um sie zu beseitigen, hat die schwarz-grüne Landesregierung die TSD eigentlich gegründet. Diesem Anspruch hinken Politik und TSD-Geschäftsführer Harald Bachmeier deutlich nach. Offensichtlich wurden die Probleme in der Gesellschaft mit dem budgetären Engpass im Mai 2017. Die TSD musste daraufhin restrukturiert und entschuldet werden. Wie es im LRH-Bericht heißt, begegnete die TSD dem sich bereits Mitte 2016 abzeichnenden Rückgang von Asylwerbern erst Anfang des heurigen Jahres. Und erst im Juni erfolgten Schritte zur Personalreduktion.

Welche Mängel ortet der LRH allgemein? Im Personalmanagement – die Fluktuation der Mitarbeiter in den vergangenen zwei Jahren war groß – sollte es klare Kompetenz- und Aufgabenbeschreibungen geben. Damit soll eine stabile Struktur geschaffen werden. Insgesamt regt der LRH an, dass die TSD ihre Personalstruktur kritisch hinterfragt. Hier geht es auch um Schlüsselpositionen und Kompetenzträger, weil die Flüchtlingsgesellschaft zu viele externe Beratungsleistungen zukauft. Allein für die Organisationsentwicklung sind seit 2015 Kosten von 147.000 Euro angefallen. Und die Ausgaben für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit werden als zu hoch bewertet.

Nicht glücklich ist der LRH auch mit der Budget-Erstellung und empfiehlt, bei der Genehmigung der Jahreshaushalte auf einen sparsamen und wirtschaftlichen Mitteleinsatz zu achten. Vor allem im Budget gibt es dringenden Handlungsbedarf, was die Transparenz betrifft. Außerdem fehlt eine mittel- und langfristige Finanzplanung.

Der Landesrechnungshof hat auch die politische Ebene beleuchtet. Gesellschaftsvertreterin ist die zuständige Sozialreferentin LR Christine Baur (Grüne). Sie hat zahlreiche Umlaufbeschlüsse gefasst, die auch schriftlich dokumentiert sind. Die „Willensäußerungen“ bzw. Kontroll- und Weisungsbefugnisse sind allerdings nicht protokolliert, was als Mangel angesehen wird.

Für Geschäftsführer Harald Bachmeier und LR Christine Baur besteht jedoch ein klarer Reformauftrag, um die Ausgliederung der Flüchtlingsagenden zu optimieren. Rund läuft es nämlich noch nicht.