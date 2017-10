Von Marco Witting

Innsbruck – Es ist ruhig geworden um die Kontrollen der Tiroler Polizei und den Assistenzeinsatz des Bundesheers hinter dem Brenner. Alltag an der Grenze. Doch wie wirken sich die Kontrollen in Tirol eigentlich an der Grenze zu Bayern aus, wo schon viel länger kontrolliert wurde und nach wie vor wird? Dort sind sie spürbar, wie es von der Pressestelle der Bundespolizei in Rosenheim heißt. „Im Vergleich zu den Vormonaten zeigt sich ein, wenn auch langsamer, Rückgang“, erklärt Sprecherin Jeannine Geißler in einer schriftlichen Stellungnahme.

700 Aufgriffe wurden im September gezählt. Wenngleich dies das gesamte Gebiet der Bundespolizei betrifft – also auch den Übergang in Walserberg. Im Oktober waren es bisher rund 600 Aufgriffe insgesamt – also sowohl auf Straße als auch auf Schiene. Ebenfalls rückläufig laut den deutschen Behörden sind Aufgriffe auf Güterzügen. Hatte man hier im August noch rund 80 Migranten aufgegriffen, waren es im September nur noch knapp 30. Allerdings werden die Güterzüge auch hier nicht rund um die Uhr kontrolliert. Und so kommt es auch noch immer vor, dass in München illegal eingereiste Menschen auf Güterzügen ankommen – diese werden auch dann dort registriert.

Eine spürbare Veränderung durch die Kontrollen auf österreichischer Seite? Geißler sagt: „Ja, ein Rückgang ist feststellbar. Ob dies mit den intensiveren Kontrollen in Tirol zusammenhängt, können wir natürlich nicht beurteilen.“ Der Vergleich zum Vorjahr in Bayern zeigt unterdessen, dass im Jahr 2016 in den Monaten September und Oktober jeweils rund 1400 unerlaubt Eingereiste von der Bundespolizei Rosenheim registriert wurden. Damit wurde die Zahl der Aufgriffe also knapp halbiert. Aktuell werden am Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden vor allem Menschen aus Nigeria, Somalia, Pakistan, Gambia und Albanien aufgegriffen.

„Monatlich werden rund 40 bis 50 Prozent der unerlaubt Eingereisten nach Österreich zurückgewiesen“, heißt es in der Stellungnahme der Bundespolizei weiter.

Dem gegenüber stehen die Zahlen in Tirol seit dem Beginn des Assistenzeinsatzes. Und die zeigen, dass die meisten Aufgriffe auch weiterhin zum größten Teil von Polizeistreifen gemacht wurden. Vom 21. August bis zum 22. Oktober wurden in Tirol 1229 illegal eingereiste Menschen registriert. 210 Aufgriffe waren davon bei einem Assistenzeinsatz. Ähnlich auch die Zahlen der vergangenen beiden Wochen. Hier wurden 158 bzw. 121 Flüchtlinge registriert. Die Zahlen bei den Assistenzeinsätzen beliefen sich dabei auf 18 bzw. 30 Flüchtlinge.

Zahlen, die sich seit September sehr stark ähneln. Es gibt kaum Veränderungen im wöchentlichen Bericht der Polizei. Rund um den Nationalfeiertag wurde von politischer Seite mehrfach betont, dass das Problem der illegalen Migration noch nicht gelöst sei. Die Anlandungen von Flüchtlingen in Italien sind im September zwar im Vergleich zum August auf rund 5900 gestiegen. Sie haben sich aber im Oktober kaum verändert und sind deutlich geringer als noch vor einem Jahr. Damals wurden laut dem Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen UNHCR 27.384 Menschen auf der Flucht in Italien registriert. Im Oktober 2017 (Stichtag 25.10.) waren es 5528 Menschen, die die lebensgefährliche Flucht auf sich genommen hatten.