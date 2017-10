Bozen, Innsbruck, München – Die Brennerachse verbindet Bayern, Tirol und Südtirol. Doch die drei Länder ziehen in der Verkehrspolitik nicht an einem Strang. Bayern schiebt die Zulaufstrecke für den Brennerbasistunnel bis nach 2035 hinaus und schafft dadurch ein neues Nadelöhr auf der Schiene. Gleichzeitig werden Maßnahmen zur Eindämmung des Lkw-Transits durch Tirol wie Nachtfahrverbote, sektorales Lkw-Fahrverbot, die heute ab 5 Uhr stattfindende Blockabfertigung in Kufstein, um einen Verkehrs-Kollaps im Inntal zu verhindern, oder eine Korridormaut massiv kritisiert. Zuletzt von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann.

In Südtirol übt die Handelskammer als Vertreterin der Frächter Druck auf die dortige Landespolitik aus, die eigentlich Verständnis für Tirol hat. Insgesamt führt das zu einer gespaltenen Position und einer politischen Verkehrsblockade südlich des Brenners. Das wurde bei der Mobilitätskonferenz am Mittwoch in Bozen wieder einmal offensichtlich. Dennoch wollen LH Günther Platter (VP) und Verkehrsreferentin LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) am eingeschlagenen Kurs in Tirol unbeirrt festhalten. Felipe glaubt außerdem, dass Südtirol trotz der Kritik von Handelskammerpräsident Michl Ebner, „der die Interessen seiner Mitglieder vertritt“, in der Verkehrspolitik immer mehr in Richtung Bundesland Tirol schwenkt. „Die Botschaften der Landesregierung sind eindeutig.“

Für Platter ist die Grenze der Belastbarkeit erreicht. „Jährliche Zuwächse auf der Straße von über fünf Prozent führen dazu, dass an manchen Tagen die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben ist.“ Aber auch die Versorgungssicherheit im Land sei dann teilweise nicht mehr gewährleistet. „Im August hatten wir an der Zählstelle in Schönberg einen Zuwachs von 11 Prozent und im September sogar dreizehn.“

Platter schlägt bekanntlich ein Gesamtpaket u. a. mit einer Korridormaut, Lkw-Obergrenze, Blockabfertigung (Dosiersystem) an bestimmten Tagen wie heute, die Förderung der Rollenden Landstraße (RoLa) auf der gesamten Brenner-Achse sowie die Wiederaufnahme der RoLa zwischen Regensburg und Trient vor. An die Adresse des bayerischen Innenministers, der die Blockabfertigung massiv kritisiert, sagt Platter: Man habe alles versucht, um die bayerischen Nachbarn bestmöglich und transparent auf die Maßnahmen vorzubereiten. „Und langfristig arbeiten wir mit Experten an der Einführung der Korridormaut und einer Lkw- Höchstbelastungsgrenze.“

Wie realistisch ist eine höhere Maut auf der Brennerachse? Felipe: „Die Signale aus der EU-Verkehrskommission mit der Einbeziehung externer Kosten stimmen mich vorsichtig optimistisch.“ Regionale Besonderheiten müssten berücksichtigt werden, sagt die Verkehrsreferentin. Für heute geht Felipe davon aus, dass die Blockabfertigung länger als am 4. Oktober dauern werde. (pn)