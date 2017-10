Innsbruck – 1,67 Millionen schwere Transit-Lkw sind heuer bereits durch Tirol nach Italien gerollt – um 101.000 mehr als noch im Vorjahr. Insgesamt waren es 11,1 Millionen Fahrzeuge, die von Jänner bis Ende September die wichtigste Nord-Süd-Verbindung über den Brenner benützten. Vor allem nach den Feiertagen herrscht Stau-Alarm auf der 100 Kilometer langen Strecke von Kufstein bis zum Brenner. Deshalb wurden gestern die Lkw an der Grenze zu Bayern „heruntergebremst“ und wie schon am 4. Oktober nur 250 pro Stunde durchgelassen. Es hat funktioniert, obwohl es im Großraum Innsbruck Richtung Brennerautobahn vor allem in den Morgenstunden mehrmals gestockt hat.

„Unsere Berechnungen ergaben, dass ohne die gesetzten Maßnahmen der Verkehr spätestens bei Innsbruck zum Erliegen gekommen wäre und sich ein Rückstau bis Wörgl oder sogar Kufstein gebildet hätte“, erklärt LH Günther Platter (VP). Der Landeshauptmann hob vor allem die gute Zusammenarbeit mit der Polizei hervor, aber auch mit den bayerischen Frächtern und der dortigen Exekutive.

In Bayern gab es hingegen zum Teil erhebliche Verkehrsbehinderungen. Laut Polizei in Rosenheim bildete sich bereits gegen 7 Uhr ein Rückstau bis zum Inntaldreieck und in weiterer Folge bis auf die Autobahn Richtung Salzburg bzw. München. In Südtirol gab es ebenfalls ausgedehnte Staus, weil sich die Schwerfahrzeuge alle gleichzeitig um vier Uhr nach Tirol in Bewegung gesetzt haben. Abschnittsweise stand der Verkehr zwischen Brixen und Brenner sowie Neumarkt und Bozen still.

All das ist für den Tiroler Landeshauptmann wiederum ein Beleg dafür, dass internationaler Handlungsbedarf besteht: „Die Grenze der Belastbarkeit für Mensch, Umwelt und Infrastruktur am Brennerkorridor ist erreicht.“ Nach dem Testlauf am 4. Oktober und der gestrigen Blockabfertigung steht der nächste Nachfeiertag mit Allerseelen bereits vor der Tür.

Deshalb führten am Freitag Landespolizeidirektion und Land Tirol Gespräche über die weitere Vorgangsweise am 2. November, schließlich wird erneut mit einem hohen Schwerverkehrsaufkommen auf der Inntalautobahn gerechnet. Und dabei wurde entschieden, dass der für die Kontrolle der Lkw-Obergrenze von 250 bis 300 Fahrzeugen pro Stunde vorgesehene Checkpoint eingerichtet und wenn nötig der Lkw-Verkehr wieder dosiert wird. Exekutive und Land werden die bayerischen Nachbarn darüber informieren.

Der bayerische Innenminister Joachim Hermann, der Tirol wegen der Blockabfertigung am Mittwoch scharf kritisiert hatte, legte gestern im Bayerischen Rundfunk noch ein Schäuferl nach: „Ich halte das Vorgehen der Tiroler und der österreichischen Behörden insgesamt für überhaupt nicht hinnehmbar. Das ist auch glatt europarechtswidrig.“ Hier werde der Lkw-Verkehr von Deutschland nach Italien, der durch Tirol laufe, völlig unnötig behindert, ist Herrmann empört. (pn)