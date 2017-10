Der Prüfbericht des Landesrechnungshofs (LRH) zur Flüchtlingsgesellschaft Tiroler Soziale Dienste (TSD) ruft jetzt die Opposition auf den Plan. Sie hatte die Sonderprüfung im Landtag beantragt. Liste Fritz und die FPÖ fordern Konsequenzen. Klubchefin Andrea Haselwanter-Schneider (Liste Fritz) forciert eine seriöse Aufarbeitung und will sich für strukturelle sowie politische Konsequenzen starkmachen. Dass viele Fehler passiert seien, ist für sie die wesentlichste Erkenntnis aus dem Bericht. „Für die gibt es eine Verantwortung der schwarz-grünen Regierung von LH Günther Platter, eine Verantwortung der zuständigen Grün-Landesrätin Christine Baur und eine Verantwortung des TSD-Geschäftsführers Harald Bachmeier“, sagt Haselwanter-Schneider. Die Entscheidung, die Flüchtlingsagenden in eine privatwirtschaftliche Gesellschaft auszulagern, sei ein schwerer Fehler gewesen.

FP-Landesparteiobmann Markus Abwerzger spricht von einem Finanzdebakel, das politische Konsequenzen haben müsse: „Baur und die schwarzgrüne Landesregierung tragen die alleinige Schuld für die Auslagerung der Flüchtlingsagenden.“ Von Beginn an sei die FPÖ dagegen gewesen, „weil dadurch dem Landtag die Kontrolle entzogen wurde“. Auch wegen der Vorgänge um den Ankauf der Traglufthallen, die bisher 7,27 Mio. Euro gekostet hätten, seien Baur und die TSD nicht mehr länger tragbar. Abwerzger verlangt, dass die Flüchtlingsagenden sofort wieder eingegliedert werden.

Ebenfalls viel Gesprächsstoff gibt es im VP-Wirtschaftsbund. Obmann Franz Hörl hofft noch, dass er in den Nationalrat nachrücken kann, sollte Kira Grünberg das Bundeslistenmandat erhalten bzw. annehmen. Andererseits hat ihn sein Wirtschaftsbund bereits für die Landtagswahl im Februar in Stellung gebracht. Er und LA Martin Wex wurden als Kandidaten des Wirtschaftsbunds für die ÖVP im Bezirk Schwaz nominiert. In Kitzbühel verzichtet hingegen Bezirksparteichef Peter Seiwald (Wirtschaftsbund) auf ein Antreten. Der bisherige Wirtschaftsbund-Mandatar Siegfried Egger will auch nicht mehr. Damit dürfte hinter LR Beate Palfrader der Bauernbündler Josef Edenhauser auf der Bezirksliste gereiht werden.

Säumigkeit wirft SPÖ-Chefin Elisabeth Blanik der Landesregierung vor. „Sie hätte seit zwei Wochen den Landtagsbeschluss zum Heizkostenzuschuss umsetzen können.“ Dabei geht es um die Erhöhung der Einkommensgrenze auf 1000 Euro. „Wir haben bereits einen Dringlichkeitsantrag für den November-Landtag eingebracht“. Sie bedauert, dass man kurz vor Winterbeginn auf all jene Menschen vergesse, „die den Heizkostenzuschuss dringend benötigen“. (pn)