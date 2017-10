Breitenbach – Der Breitenbacher Bürgermeister und ÖVP-Landtagsabgeordneter Alois Margreiter findet es bezeichnend, dass wenige Monate vor der Landtagswahl Kritik an der Widmungspolitik in seiner Gemeinde geübt werde. Bekanntlich erfolgte in den vergangenen Jahren eine große Umwidmung mit rund 25 Bauparzellen. Auch dem Bürgermeister wurden zwei Grundflächen gewidmet. „Aber nicht 2000 Quadratmeter, sondern nur 1500.“ Er weise alle Kritikpunkte schärfstens zurück und sehe aus fachlicher Sicht überhaupt keinen Vorteil, den er als Bürgermeister gegenüber anderen Widmungswerbern und in diesem Widmungsbereich gehabt hätte.

Die Schließung von Baulandlücken, so Margreiter, sei aus raumordnungsfachlicher Sicht nie und nimmer ein Diskussionspunkt gewesen. „Es gibt außerdem in unserem Raumordnungskonzept keine Bestimmung, die bei der Widmung von so genannten Z0-Zonen wie bei mir zwingend den Nachweis eines Bedarfes voraussetzt“, rechtfertigt sich Margreiter. Ursprünglich gab er nämlich als Grund an, dass die Absicht bestehe, die Hofstelle umzubauen, sodass dieser Baugrundverkauf zur teilweisen Finanzierung erforderlich wäre. Dazu ist es aber nie gekommen. Die dazwischen liegenden Felder sind laut Margreiter nicht bebauungsfähig gemacht worden, sondern der Eigentümer habe selbst darum angesucht. Aber erst nachdem der Bürgermeister die Umwidmung beantragt habe.

Abschließend verweist der ÖVP-Politiker auf die ihm stets attestierte „vorbildliche Widmungspolitik“ in Breitenbach. (pn)