Innsbruck – Wie geht es weiter mit der Pflichtmitgliedschaft in den Kammern? Auf Bundesebene wird rund um die Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und Freiheitlichen über eine Abschaffung diskutiert. FPÖ und NEOS fordern einen Systemwechsel, ÖVP-Obmann Sebastian Kurz hat sich dazu noch nicht klar deklariert. Nach einer vorzeitig vom Netz genommenen Umfrage über die Zukunft der Kammern kocht jetzt auch in der Tiroler Volkspartei die Diskussion über die Pflichtmitgliedschaft bei den gesetzlichen Interessenvertretungen hoch.

Unter den Tiroler Schwarzen ist die Front gegen eine mögliche Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft allerdings massiv. Arbeiterkammerpräsident Erwin Zangerl warnt die Politik vor einer Schwächung der Kammern, die AK-Vollversammlung fordert deshalb in einer Resolution „nachdrücklich den Erhalt der gesetzlichen Mitgliedschaft in den Kammern und die Beibehaltung der AK-Umlage in der Höhe von 0,5 Prozent“. Mit Unverständnis reagierte auch Wirtschaftskammerboss Jürgen Bodenseer auf die Kammerumfrage auf der ÖVP-Homepage. Gestern legte er nach und verteidigt die Pflichtmitgliedschaft: „Alle reden nur von Arbeiter- und Wirtschaftskammer. Auch Ärzte-, Notariats- Landwirtschafts-, Landarbeiter- oder Rechtsanwaltskammer sind dann weg.“ Aus Bodenseers Sicht würden danach nur noch Politiker und keine Basispraktiker mehr über Löhne, Arbeitszeiten, Rahmenbedingungen entscheiden. „Und Parteifarben, Lobbys und Kapital schaffen an.“

Die Chefin des Arbeitnehmerflügels AAB LR Beate Palf­rader unterstreicht ihre Position, die sie schon vor der Nationalratswahl vertreten hat. Die Errungenschaften der Arbeitnehmerschaft dürften nicht auf dem Altar von Koalitionsverhandlungen mit der FPÖ geopfert werden. „Das Ja zur Pflichtmitgliedschaft bleibt für mich eine Bedingung, wer sie in Frage stellt, ist kein Regierungspartner.“ Allerdings fordert Palfrader von Sebastian Kurz, dass er die Debatte rasch beendet. Eine Urabstimmung über die Pflichtmitgliedschaft lehnt die Bildungslandesrätin ebenfalls ab. „Bei diesem Thema gibt es für mich keinen Verhandlungsspielraum. Über mögliche strukturelle Reformen kann man aber jederzeit sprechen.“

„Äußerst kritisch“ – so fällt der Kommentar von Landwirtschaftskammerpräsident Josef Hechenberger aus. „Von der Pflichtmitgliedschaft profitiert der kleine Mann, das Service ist nämlich für alle gleich.“ Er erinnert die ÖVP-Spitzen im Bund daran, dass eine funktionierende Sozialpartnerschaft ein Eckpfeiler für den Wohlstand im Land sei. (pn)