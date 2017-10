Von Peter Nindler

Innsbruck – Die 1991 unterzeichnete Alpenkonvention ist ein internationales Abkommen zwischen den Alpenländern (Deutschland, Frankreich, Italien, Liechtenstein, Monaco, Österreich, Schweiz und Slowenien) und der EU für eine nachhaltige Entwicklung und den Schutz der Alpen. In verschiedenen Durchführungsprotokollen wie Verkehr, Tourismus oder Landwirtschaft werden die inhaltlichen Leitlinien vorgegeben. Tirol bemühte sich massiv darum, Schaltzentrale der Alpenkonvention zu sein und ist seit 2003 auch Sitz des Ständigen Sekretariats.

Seit Jahren wird aber bereits über die mangelnde Außenwirkung und Effizienz diskutiert. Die führenden Bergsportverbände des Alpenbogens CAA (u.a. Alpenverein) orten massiven Handlungsbedarf. Die Alpenkonvention sei auch im 25. Jahr ihres Bestehens „für viele Menschen in den Alpen nach wie vor wenig greif- und sichtbar“, heißt es.

Umweltaktivist und Transitforumchef Fritz Gurgiser sieht es ähnlich. „Wir haben uns intensiv dafür eingesetzt, dass die Zentrale der Alpenkonvention nach Tirol kommt, doch mir fehlt das Engagement. Auch politisch gibt es zu wenig Rückhalt.“ Der Transitforumchef vermisst Initiativen, es hapert außerdem in der Umsetzung. „Ich würde mir vom Generalsekretariat mehr Impulse erwarten.“ In der Verkehrs- und Mautdiskussion, die für die Alpenländer so wichtig sei, würden kaum Akzente gesetzt. „Österreich hat seit Oktober 2016 den Vorsitz, doch ich habe das Gefühl, dass die heiklen Themen umschifft werden.“

Fritz Gurgiser kritisiert in diesem Zusammenhang Umwelt- und Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter (VP), der Österreichs Präsidentschaft „zu sehr auf Landwirtschaft und den ländlichen Raum“ reduziere. Dabei sei die Alpenkonvention ein völkerrechtlicher Vertrag zum Schutz der Alpen. Letztlich wünscht sich Gurgiser auch von Generalsekretär Markus Reiterer mehr Nachdruck.

Umwelt- und Landwirtschaftsminister Rupprechter, der von Deutschland die Präsidentschaft in der Alpenkonvention übernommen hat, weist hingegen die Kritik zurück. „Ich glaube, man kann nach 25 Jahren sagen, dass sich die Konvention sehr positiv entwickelt hat. Wir konnten die Konvention als Entwicklungs- und Schutzstrategie etablieren.“ Rupprechter verweist darauf, dass die Konvention in die nationale Gesetzgebung der Mitgliedsländer eingeflossen sei und auch schon Anerkennung in verschiedenen Rechtssprüchen gefunden habe.

Dass die Alpenkonvention in der Umsetzung ein zahnloser Tiger und das Ständige Sekretariat in Innsbruck zu inaktiv sei, will der Umweltminister so nicht stehen lassen. „Das Instrument ist wirklich etabliert, funktioniert, hat sich bewährt und ermöglicht einen Ausgleich zwischen unterschiedlichen Interessen, den Gegensätzen von Ökonomie und Ökologie.“ Einerseits führt Rupprechter die Nutzung des Alpenraums als Wirtschaftsraum an, etwa im Tourismus und der Landwirtschaft. „Zum anderen auch das berechtigte Schutzinteresse, um diesen einzigartigen, ökologischen Raum sensibel zu bewahren und zu erhalten“, betont der Minister abschließend.