Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Ursprünglich war nur die Altstadt im Gespräch. Dort eben, wo es gerade über die Sommermonate zu teils massiven Beschwerden diverser Geschäftsleute und Lauben-Anrainer gekommen war. Eine Gruppe von Obdachlosen hatte sich hier regelmäßig niedergelassen, getrunken und gepöbelt, die TT berichtete. Missstände, die auch amtsseitig festgestellt und dokumentiert wurden. Als Grundlage für eine ortspolizeiliche Verordnung.

Nach dem Nächtigungsverbot wird nun heute auch ein Alkoholverbot erlassen. Nicht für die gesamte Altstadt, sondern beschränkt auf die Herzog-Friedrich-Straße plus der Passagen zum Café Munding, die Hofgasse, den Burggraben (Franziskanerplatz), die Pfarrgasse einschließlich des Domplatzes sowie die Museumstraße vom Burggraben bis zur Paul-Hofhaimer-Gasse einschließlich des Durchgangs zum Akademischen Gymnasiums und des Vorplatzes der Volksschule Innere Stadt.

Michael Hennermann, Geschäftsführer des Vereins für Obdachlose, sieht als einzigen Zweck der neuerlichen Ausweitung des Alkverbots, das bereits am Haydnplatz, dem Bozner Platz, am Südtiroler Platz, im Rapoldipark und der nördlichen Maria-Theresien-Straße besteht, eine Verdrängungsaktion gegen Obdachlose. Denn: Die immer wieder von Anrainern beanstandeten Missstände (Lärm, Verschmutzung etc.) wären de facto bereits per Gesetz verboten. Traurig stimmt Hennermann, dass die neuen Verbote kaum noch jemanden interessieren würden. Diesbezüglich habe die Verbotswelle „einen Bann gebrochen“.

Der ebenso anstehende Leinenzwang für Hunde soll für einen weit größeren Bereich Geltung haben und das ungefähre Gebiet ab der Uni/Klinik ostwärts bis zur Herrengasse (Congress), Universitätsstraße, Sillgasse, Museumstraße (einschließlich Sillpark), hinauf zum Südtiroler Platz und Salurner Straße und Maximilianstraße umfassen. Gerade in dieser hochfrequentierten Zone sei die Gefährdung evident, wird argumentiert.

FI und ÖVP werden im Senat beiden Verboten zustimmen, die Grünen jeweils dagegen sein. Die SPÖ will gegen das Alkverbot votieren, aber für den Leinenzwang sein.