Von Peter Nindler

Innsbruck – Aus dem Nationalrat sind die Grünen nach der Nationalratswahl hinausgeflogen, über die Länder soll Grün in fünf Jahren wieder im Parlament zum Blühen gebracht werden. Die inhaltliche Diskussion nach dem Wahldebakel wird deshalb in den Landesorganisationen geführt und überschattet so auch die bevorstehende Landesversammlung der Grünen am 11. November in Innsbruck/Igls. Schließlich wählen die Grünen, die seit 2013 in einer Koalition mit der ÖVP im Land mitregieren, dort ihre Landesliste für die Landtagswahl am 25. Februar.

Die Plätze sind begehrt, denn vor vier Jahren erreichte die Ökopartei drei Landes- und zwei Grundmandate in Innsbruck und Innsbruck-Land. Bei den drohenden Verlusten wackeln Letztere.

Mit LHStv. Ingrid Felipe, Klubobmann Gebi Mair, Landtagsvizepräsident Hermann Weratschnig, LA Gabi Fischer, LA Ahmet Demir oder Bundesrätin Nicole Schreyer bewerben sich aktuell führende Funktionsträger erneut um einen Listenplatz. Dazu kommen noch Landessprecher Hubert Weiler-Auer, der gescheiterte Nationalratskandidat Thomas Haidenberger sowie weitere sieben Kandidaten. Vor allem die Neuen erhoffen sich eine (personelle) Erneuerung und drängen im Vorfeld der Listenwahl auf klare Positionierungen bei der Grünen.

Gebi Mair (Innsbruck) und Ingrid Felipe (Innsbruck-Land) verteidigen Grundmandate. Felipe will jedoch Spitzenkandidatin und Landeslisten-Erste werden, Mair gleichsam einen vorderen Listenplatz. Nach dem Reißverschluss zwei oder vier. Trotz des Scheiterns im Bund ist Kurzzeit-Grünenchefin Felipe in Tirol zwar noch unbestritten, doch die Landtagswahl wird auch für sie zur Weichenstellung. Felipe würde gerne die Koalition mit der ÖVP fortsetzen, der Ruf nach einer schärferen Abgrenzung gegenüber dem bisherigen Koalitionspartner geht allerdings quer durch die Partei.

Helmut Deutinger, Betriebsratsobmann bei der Lebenshilfe und Kandidat am 11. November, formuliert es eindeutig: „Es wurde bewiesen, dass wir ,Regierung‘ können, aber das muss raus aus unseren Köpfen. Niemand garantiert uns eine weitere Regierungsbeteiligung.“ Deshalb fordert Deutinger keine Rücksichtnahme mehr „auf den Koalitionspartner ÖVP“.