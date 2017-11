Innsbruck – Die Tiroler SPÖ wartet immer noch auf die Regierungsvorlage des Gemeindesanitätsgesetzes. Schon seit 2014 bringen die „Roten“ nun Anträge auf Liberalisierung der Urnenbestattung ein.

„Landesrat Bernhard Tilg hat über den Sommer einen Gesetzesentwurf in Begutachtung geschickt. Nach Stellungnahmen von Wirtschaftskammer und der Landesinnung der Tiroler Bestatter ist aber Ruhe eingekehrt im Büro des Gesundheitslandesrates“, kritisiert der Sellrainer Bürgermeister und Vorsitzende des sozialdemokratischen Gemeindevertreterverbandes, Georg Dornauer. Das Verstreuen der Asche von Verstorbenen (in Gewässern, auf Berggipfeln, im Wald oder auf einer Aschenstreuwiese) und die Aufstellung von Urnen in Wohnräumen sind in Tirol unzulässig, obwohl solch alternative Bestattungsformen von Bestattern im Bundesgebiet angeboten werden. „Im Rahmen des Gesetzes sollen nun Möglichkeiten für alternativen und würdevollen Umgang mit Urnen eröffnet werden.“ Denkbar wären laut Dornauer Naturbestattungen im Wald (z. B. „Wald der Ewigkeit“ in der Gemeinde Kundl) und die Anlage von eigens gestalteten Aschenstreuplätzen. „Das würde dem Zeitgeist und den Bedürfnissen der Menschen entsprechen.“

„Derzeit ist eine Ausnahmebewilligung notwendig. Dies ist nicht mehr zeitgemäß. Eine Liberalisierung ist geboten, weil der letzte Wille des Verstorbenen und Wünsche der Angehörigen möglichst erfüllt werden sollten und ja dadurch keinerlei Gefahren ausgehen“, so Dornauer. (fell)