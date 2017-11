Von Wolfgang Otter

Ebbs – Transparente mit Protestparolen, heftige Diskussionen mit der grünen Landesrätin Christine Baur und geballte Kritik in Richtung Tiroler Soziale Dienste (TSD): Die Bewohner des Ortsteils Ebbs-Waldeck wehrten sich mit aller Macht gegen ein so genanntes „Integrationshostel“. Bis zu 20 junge Flüchtlinge sollten hier auf einen Beruf vorbereitet und untergebracht werden. In der knapp 70 Bewohner zählenden Siedlung gibt es bereits ein Flüchtlingsheim, eines, „mit dem man leben gelernt habe“, aber nun sei es „einfach genug“, lautete der Tenor aus der Bevölkerung. Trotzdem hielt man an den Plänen fest.

Nicht die Proteste, sondern die Bauvorschriften bringen nun das Hostel zu Fall. Bürgermeister Sepp Ritzer kann als Baubehörde keine Genehmigung für den Wohnbereich des geplanten Internats erteilen, wie er gegenüber der Tiroler Tageszeitung bestätigt. Nicht weil er gegen das Projekt sei, sondern weil schlicht und einfach die baurechtlichen Voraussetzungen dafür nicht gegeben seien.

Demnach fehle der Energieausweis für das Gebäude, außerdem wären noch andere Punkte zu beanstanden, wie vom Gemeindechef zu erfahren ist. Bevor diese Mängel nicht behoben seien, gebe es keine Genehmigung von seiner Seite. „Da werden die Tiroler Sozialen Dienste nicht besser behandelt als jeder kleine Häuslbauer“, stellt Ritzer klar. Die Probleme betreffen den Wohnbereich des geplanten Hostels, nicht aber die Werkstatt des Gebäudes, die könnte jederzeit in Betrieb genommen werden.

Er, so der Ebbser Bürgermeister, stünde dem Projekt neutral gegenüber, aus sozialer Sicht sei es sehr gut und von vielen gelobt, andererseits müsse man die Anrainer und ihre Sorgen ernst nehmen. Wobei nach Bürgermeister Ritzers Ansicht im Zuge des Nationalratswahlkampfes einiges „dramatisiert“ worden sei. Für ihn sei nun zumindest das Projekt auf Eis gelegt.

Klarere Worte kommen hingegen von den Tiroler Sozialen Diensten: „Wir sind dabei, das Projekt rückzubauen“, erklärt Pressesprecher Georg Mackner. Die TSD werden also aus dem Mietvertrag aussteigen und das Projekt in Waldeck aufgeben.

Für Mackner und die TSD kamen die baurechtlichen Probleme überraschend, wie der Pressesprecher betont. Die TSD werden daher eine Ausstiegsklausel aus dem Vertrag nützen, da es auch eine „Zeitfrage“ sei. Immerhin müsste man ansonsten Personal vorhalten.

Für Mackner ist es auf alle Fälle „schade“, dass man nun keinen Beitrag leisten könne, um fehlende Facharbeiter auszubilden. „Auch für die Leute, die hier eine Ausbildung und eine Chance bekommen hätten, bedaure ich die Entwicklung sehr“, sagt Mackner. Man werde versuchen, das Musterprojekt in einem anderen Ort umzusetzen. Wo, war gestern nicht zu erfahren. „Zuerst müssen wir unsere eigene Enttäuschung verarbeiten“, sagt Mackner. Der Vermieter des Gebäudes wollte sich zur Entwicklung nicht äußern. Laut Vereinbarung zwischen TSD und der Gemeinde, die im Zusammenhang mit dem Integrationshostel geschlossen worden ist, hätte das bestehende Heim für bis zu 20 Flüchtlinge aufgelassen werden sollen. Jetzt werde es offen bleiben, erklärt Mackner. Damit haben die Anrainer keine Probleme, wie Anrainer Kurt Mayer erklärt. Über das Aus des Integrationshostels hingegen seien alle in der Nachbarschaft froh. „Ich hatte schon immer das Gefühl, dass das eine Hauruck-Aktion ist. Das Ganze wirkt ziemlich dilettantisch“, meint Mayer.