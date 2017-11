Von Peter Nindler

Innsbruck – Raschere Verfahren, schnellere Ermittlungen, mehr Personal: In Wahlkampfzeiten verspricht die Politik viele Reformen, die dann in der Realität stecken bleiben. 250 Wahlbeisitzer, darunter rund 40 Tiroler, können ein Lied davon singen. Seit 17 Monaten wird nämlich gegen sie ermittelt, ein Ende der Erhebungen lässt sich derzeit allerdings noch nicht absehen.

Den Mitgliedern der fünf Bezirkswahlbehörden in Innsbruck-Land, Kitzbühel, Kufstein, Landeck und Schwaz werden Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung der Briefwahlstimmen nach der ersten Bundespräsidentenstichwahl am 22. Mai 2016 vorgeworfen. Manche haben zu früh die Wahlkuverts geöffnet, dazu kommen noch Ungereimtheiten bei der Protokollierung. Die Wahlhelfer werden deshalb verdächtigt, Amtsmissbrauch bzw. Falschbeurkundung begangen zu haben. Letztlich wurde die Stichwahl zwischen dem heutigen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen und Norbert Hofer aufgehoben und musste im Dezember des Vorjahres wiederholt werden. Das Ergebnis ist bekannt.

Die ersten Anzeigen erfolgten bereits am 24. Mai 2016, seither ermittelt die Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption in Wien. Unabhängig vom Ausgang des Verfahrens gärt es bereits in der Tiroler Beamtenschaft, schließlich hängen die Betroffenen seit knapp eineinhalb Jahren sprichwörtlich in der Luft. Das Land erhielt in der Vergangenheit lediglich die Auskunft, dass es noch keine abschließende Beurteilung gibt.

Warum dauern die Verfahren so lange? Oberstaatsanwältin Ingrid Maschl-Clausen von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft bittet um Verständnis. „Es gibt sehr viele unterschiedliche Fälle.“ Diese müssten alle separat beurteilt werden und befänden sich derzeit in verschiedenen Verfahrensstadien. Gegenüber der TT bestätigt die Staatsanwältin allerdings, dass noch kein anhängiges Verfahren aus Tirol beendet sei. „Zum Teil sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen, andererseits haben wir bereits Vorhabensberichte an die Oberstaatsanwaltschaft Wien übermittelt.“ Letztlich werden diese dann an das Justizministerium weitergeleitet.

Schlussendlich wird von Justizminister Wolfgang Brand­stetter mehr Tempo gefordert, damit die Wahlhelfer endlich wissen, woran sie sind.