Obernberg – Das geplante Seminarhotel mit dem runden Turm und den teils in den Hang eingegrabenen Wohntanks am Obernberger See beschäftigt seit sieben Jahren die Behörden und Verwaltungsgerichte. Der positive Naturschutzbescheid der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck ist zwischenzeitlich rechtskräftig, und auch beim Verwaltungsgerichtshof konnten jetzt die Betreiber der Natur Refugia Obernbergersee GmbH von Clemens Unteregger eine weitere Hürde nehmen. Sehr zum Bedauern von Rechtsanwalt Michael E. Sallinger, der die Fischereigesellschaft Innsbruck vertritt.

Die Eigentümer des Obernberger Sees hatten nämlich Beschwerde gegen die seinerzeitige gewerbebehördliche Betriebsanlagengenehmigung für das umstrittene Hotelprojekt eingelegt. Das Höchstgericht bestätigte allerdings in einer vorliegenden Entscheidung die Genehmigung. Bei projektmäßigem Betrieb sei nämlich nicht mit einer relevanten Änderung der Abflussverhältnisse und einer sich daraus ergebenden Gefährdung der Eigentumsrechte am betroffenen See zu rechnen, heißt es. Außerdem fehlt der Fischereigesellschaft das Mitspracherecht, wenn es um das öffentliche Interesse gehe. „Die Wahrnehmung der öffentlichen Interessen liegt diesbezüglich bei der Gewerbebehörde alleine, dem Nachbarn kommt hier weder das Recht der Mängelrüge noch ein sonstiges Mitspracherecht zu“, begründet der Verwaltungsgerichtshof.

Kompliziert wird es für die Projektbetreiber aber beim Wegerecht: Anwalt Johannes Roilo hat für die landwirtschaftliche Bringungsgemeinschaft eine Feststellungsklage beim Landesgericht Innsbruck eingebracht. Das Fahrrecht sei mit der Schließung des alten Gasthauses erloschen, für das neue Vorhaben können deshalb keine Zufahrtsrechte eingeräumt werden, argumentiert Roilo. Er vertritt im Verfahren acht Grundbesitzer, die Mitglieder der Bringungsgemeinschaft sind. (pn)