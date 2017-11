Hochspannung vor der grünen Landesversammlung nächsten Samstag in Innsbruck/Igls: Die Wahl der Landesliste für die Landtagswahl am 25. Februar wird wohl die inhaltliche Richtung vorgeben. Intern gibt es intensive Debatten, die etablierten Kandidaten haben nach dem Wahldebakel der Bundesgrünen Erklärungsbedarf. Auch Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe. Sie möchte erneut die Grünen in die Wahl führen.

Für Landesgeschäftsführer Thimo Fiesel ist nach dem Frust ein regelrechter Ruck durch die Partei gegangen, der sich auch in den Sitzungen widerspiegle. „Da ist viel konstruktive und spannende Kritik dabei.“ Bisher haben 15 Kandidaten ihre Bewerbung für vordere Listenplätze eingereicht. Weitere sind nicht ausgeschlossen, weil es keine Bewerbungsfrist gibt. „Spannung ist mit den vielversprechenden Kandidaten garantiert. Denn viele Plätze werden sicher erst in einer Stichwahl entschieden“, betont Fiesel.

ÖVP-Wirtschaftsbund-obmann Franz Hörl hat der zweite Platz auf der Landesliste für die Nationalratswahl nicht gereiht. Wie schon 2013 hat Hörl erneut das Nachsehen. Spitzenkandidatin Kira Grünberg nimmt das Landeslistenmandat an. Dass sie nach der Regierungsbildung auf die Bundesliste wechselt, gilt als äußerst fraglich. Denn auch in der ÖVP gibt es das ungeschriebene Gesetz, dass zuerst das niederrangige Mandat angenommen wird. Hörl wurde deshalb bereits vom Wirtschaftsbund für die Landtagswahl nominiert, wahrscheinlicher ist jedoch, dass er den Druck auf Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Bodenseer erhöhen und ihn zu einem vorzeitigen Rückzug bewegen wird. Bodenseer will eigentlich bis Mitte 2019 bleiben. (pn)