Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Ein diffiziles Schließsystem, EDV-Ausstattung, eine Telefonanlage, Kosten für die Erstellung des Betriebskonzeptes: All das läuft beim Haus der Musik (HdM) unter den Posten Erstinvestitionen bzw. Anlaufkosten. Ausgaben, die so in den bis dato von Land und Stadt Innsbruck ausgewiesenen 58 Mio. € an Gesamtkosten für die derzeit größte Kulturbaustelle Tirols nicht enthalten sind. Und nun, da der Bau des HdM am Innsbrucker Rennweg in die Endphase geht, nachträglich von den beiden Gebietskörperschaften nachgeschossen werden müssen. Die Rede ist von rund 2,7 Mio. €, die Land und Stadt zusätzlich zu finanzieren haben sollen. Auf den Bund als dritten und kleinsten Partner in diesem Projekt sollen, so wird kolportiert, rund 300.000 Euro entfallen. Auch hinsichtlich der Baukosten hält sich das hartnäckige Gerücht, dass der Finanzplan nicht eingehalten werden kann. Diesbezüglich dürfte es bereits in den kommenden Tagen Klarheit geben.

Günstig kalkulieren und nachträglich Mehrkosten abdecken – das habe bei Großprojekten von Land und Stadt Methode, ärgert sich Liste-Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider: „Da werden die Leute für blöd verkauft.“ Offen bleibt für sie die Frage, wer hierfür nun die politische Verantwortung zu tragen gedenke. Ähnlich tönen die NEOS. „Wenn das Land und die Stadtregierung bauen, heißt das für den Steuerzahler, dass es teuer wird“, sagt die stv. Landessprecherin Julia Seidl. Dass das Nutzungskonzept erst im Nachhinein gemacht worden sei, zeuge für Seidl von wenig Praxisorientierung. Ein weiteres Millionengrab sei zu befürchten.

FPÖ-Landtagsklubobmann Rudi Federspiel wirft der Stadtregierung gar „fahrlässige Vergeudung von Volksvermögen“ vor. Das Haus der Musik werde nur eine weitere finanzielle Ruine.

Dass das HdM, welches als Sparte der Tiroler Landestheater und Orchester GmbH geführt wird, Land und Stadt auch künftig auf der Tasche liegen wird, steht bereits vor Eröffnung fest. Der kaufmännische Direktor des TLT, Markus Lutz, bekräftigt, dass ab Vollbetrieb (voraussichtlich Spielzeit 2020/21) mit rund 500.000 Euro Betriebsabgang pro Jahr zu rechnen sei. Angesichts zu erzielender Synergien mit dem TLT und im Vergleich zu anderen Häusern sei das aber vertretbar. In der Anfangsphase könne der Abgang auch höher ausfallen, da das HdM bis dahin noch nicht alle Eigenerlöse erwirtschaften wird können.

Die ursprünglich im Betriebskonzept empfohlene jährliche Rücklage von 800.000 € für (künftige) HdM-Großinvestitionen wird es übrigens nicht geben, kündigt die Projektverantwortliche Birgit Neu an. Dieser Finanzbedarf solle anlassbezogen über die Budgets von Land und Stadt abgedeckt werden.