Von Peter Nindler

Innsbruck – Es kommt derzeit viel zusammen bei den Tiroler Grünen. Mithilfe der Landesorganisationen soll die Bundespartei nach dem Scheitern bei der Nationalratswahl saniert werden, vier Monate vor der Landtagswahl bedeutet das jedoch finanzielle Abstriche für den Landtagswahlkampf. Dazu kommt noch der Frust über das schlechte Abschneiden in Tirol, Kritik an der Koalition mit der ÖVP und an führenden Funktionsträgern wird laut. Vor allem die grünen Gründer fordern einen Kurswechsel. Zudem ist das grüne Aushängeschild, Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe, nach dem Rausfliegen aus dem Parlament angeschlagen. Schließlich war sie als Bundessprecherin maßgeblich am Wahlkampf beteiligt. Und das geht nicht spurlos an ihr vorüber.

Eine Woche vor der grünen Landesversammlung in Igls werden die Nerven immer angespannter, manchmal liegen sie auch blank. Zwar sorgten Kandidatenpräsentationen vor internen Listenwahlen früher ebenfalls für Diskussionen in der Basis, diesmal geht es aber zur Sache. Wie zuletzt in Kufstein. Mit der Grundsatzdiskussion, ob die Grünen in der Flüchtlings- und Asyldebatte nicht doch pragmatischer sein und die Alltagsprobleme deutlicher erkennen bzw. ansprechen sollten, rückt die Position von Ingrid Felipe als mögliche Spitzenkandidatin in den Mittelpunkt. Teile fordern eine Kurskorrektur in der Asylfrage, damit tut sich Felipe schwer. Dabei zeigt sie Nerven, was intern mit „Emotionalität“ umschrieben wird. Nichtsdestotrotz: Mittlerweile ist Felipe nicht mehr unumstritten, „ihr“ Debakel im Bund wird zusehends als Belastung für den notwendigen Neuanfang bei der Landtagswahl gesehen. Schließlich gab es nicht wenige, die Felipe vor der Doppelfunktion in Land und Bund gewarnt haben.

Zuletzt versuchte Felipe, die Niederlage zu verdauen. Dafür bleibe angesichts der nahenden Landtagswahlen jedoch keine Zeit, bescheinigen Kritiker. Die große Unbekannte ist die Landesversammlung. Im Hintergrund gibt es bereits Planspiele, sollte der Gegenwind für Ingrid Felipe größer werden und sie als Spitzenkandidatin wackeln.

Als Alternative wird Klubchef Gebi Mair gehandelt. Doch Mair polarisiert, zum anderen müsste er bei einer möglichen Wahlniederlage – und damit wird parteiintern gerechnet – die Verantwortung dafür übernehmen. Damit wäre auch seine Position geschwächt und er möglicherweise nach dem 25. Februar ebenfalls Geschichte. Sollte Felipe allerdings einen Rückzieher machen, würde wohl kein Weg an ihm vorbeiführen. Außer, die Basis tauscht die grüne Führungsriege komplett aus.

An Landtagsvizepräsident Hermann Weratschnig scheiden sich ebenfalls die grünen Geister. Nicht nur die Grünen insgesamt, sondern auch er als Vizepräsident habe zu wenige Ecken und Kanten gegenüber der ÖVP gezeigt, heißt es. Der geforderten personellen Erneuerung könnte Weratschnig zum Opfer fallen.

Angesichts des Rumorens in der Partei wollte der Landesausschuss mit den Bezirksvertretern gestern ein Signal an die Basis aussenden und für Ruhe vor der Landesversammlung sorgen. Felipes angekündigte Kandidatur als Spitzenkandidatin wird nämlich einstimmig unterstützt.

Intensiv diskutiert hat der Landesausschuss die finanzielle Lage. Fazit: Der Landtagswahlkampf wird komplett umgekrempelt, weil wegen der Sanierung der Bundespartei weniger Geld zur Verfügung steht. Das werden die Bezirke und die Landespartei spüren.