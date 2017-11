Von Michael Domanig

Unterperfuss – Der von sieben Kommunen getragene „Gemeindeverband Wohn-und Pflegeheim Unterperfuss und Umgebung“ hat einen neuen Obmann: Der Kemater Bürgermeister Rudolf Häusler wurde bei der Vollversammlung am Donnerstagabend zum Nachfolger von BM Johanna Obojes-Rubatscher aus Oberperfuss gewählt. Neuer Obmannstellvertreter ist Standortbürgermeister Georg Hörtnagl aus Unterperfuss. Obojes-Rubatscher hatte, wie berichtet, vor einigen Wochen ihren Rücktritt erklärt. Sie habe das Gefühl, „im Verband nicht mehr den nötigen Rückhalt zu haben“. Für Unruhe hatte zuletzt vor allem die angespannte personelle Situation im Heim (Kündigungen, Krankenstände etc.) gesorgt, auch die Heimleiterin hat ihren Rückzug verkündet.

Prioritäre Aufgabe für den neuen Obmann ist daher nun die Personalsuche: Die „sensible Führungsposition“ der Heimleitung – sie steht rund 70 Mitarbeitern vor – soll rasch ausgeschrieben werden, so Häusler. „Und wir brauchen dringend Pflegepersonal“, momentan würden rund 14 Mitarbeiter fehlen. Das bestehende Personal habe „hervorragende Arbeit geleistet“ und den personellen „Aderlass“ mit Überstunden und Mehrleistungen abgefedert, lobt Häusler. „Wir müssen schauen, dass wir sie entlasten und würdigen und ein attraktiver Arbeitgeber werden.“

Man werde versuchen, „den Mitarbeiterstand so anzupassen, dass wir bei Urlauben und Überstunden wieder eine Normalisierung erreichen, dass der Druck von den Mitarbeitern genommen wird und auf den Stationen wieder mehr gelacht wird“, fasst es BM Hörtnagl zusammen. „Wir geben uns jetzt einmal ein halbes Jahr, um die Situation wieder auf Schiene zu bringen“.

Durch „geordnetes Management, Aufstockung der Mittel und des Personals“ wolle man „ein Signal an alle Mitarbeiter in bestehenden Dienstverhältnissen, die derzeit am Anschlag sind, senden“, meint auch BM Georg Dornauer aus der Verbandsgemeinde Sellrain. Zudem gelte es, vergleichbare Probleme in Zukunft früher zu erkennen, ergänzt Hörtnagl. Daher strebe man einen engen Austausch mit der neuen Heim- und Pflegedienstleitung an, „um deren Vorschläge und Wünsche rasch umzusetzen. Wir als Politiker können nicht in die Pflege eingreifen, aber gute Rahmenbedingungen schaffen.“ Die Pflegedienstleistung, ebenfalls vakant, wurde inzwischen bereits nachbesetzt.

Mit dem geplanten Umbau des Heimes, der 2018 starten und laut Häusler schon bis Anfang 2019 abgeschlossen werden soll, steht eine weitere große Herausforderung an. Laut Häusler geht es um „qualitative Steigerungen am Standort“, etwa im Küchen- und Wohnbereich, man wolle das Heim mit aktuell 72 Klienten „auf den modernsten Stand der Technik und Menschlichkeit bringen“. Eine Aufstockung der Betten ist derzeit nicht geplant.

Das Heim erhält übrigens auch einen neuen Namen: „Wohnheim Teresa“. Eine neue Homepage ist schon online. Der Relaunch wie auch die Umbaupläne seien noch von Obojes-Rubatscher eingeleitet worden, betont Häusler und stellt klar: „Ich stand stets loyal zu ihr.“