Innsbruck – Aufgrund eines von einem Innsbrucker Anwalt im Juli aufgezeigten und vom Magistrat als „Rechtsunsicherheit“ bestätigten Details der geltenden Müllabfuhrordnung wird der Gemeinderat am Donnerstag selbige einer Reform unterziehen.

Wie berichtet, geht es um die Bereitstellung der Mülltonnen an den Entleerungstagen. Hier war bis dato in §11, Absatz 7 von der „Verlade­stelle“ die Rede. Selbige ist bis dato als „Grenze zwischen Liegenschaft und der dem Aufstellplatz nächstgelegenen öffentlichen Straße“ definiert. Die IKB wiederum gaben die Anordnung heraus, die Mülltonnen am „Straßenrand“ bereitzustellen. Ein offenkundiger Widerspruch.

Nun hat die Stadt nachgebessert. Künftig liegt „die Verladestelle auf dem Grundstück in unmittelbarer Nähe der nächstgelegenen, mit dem zur Sammlung eingesetzten Müllsammelfahrzeug befahrbaren Verkehrsfläche bzw. auf der öffentlichen Verkehrsfläche an der Grundstücksgrenze, sofern am Grundstück kein ausreichender Platz ist“. (ma mi)