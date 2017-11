Der Frieden in der Innsbrucker SPÖ nach dem guten Abschneiden bei der Nationalratswahl am 15. Oktober währte nur kurz. Bei der Bezirksvorstands- und ausschusssitzung am Samstag brachen die Konflikte wieder auf. Einmal mehr ging es um die im April in einer Nacht-und-Nebel-Aktion zur Bürgermeisterkandidatin gekürten Irene Heisz. Bei der Kandidatenreihung für den Stadtparteitag am 18. November eskalierten die Spannungen, Heisz und Stadtparteiobmann Helmut Buchacher sahen sich plötzlich mit massiver Ablehnung konfrontiert. Heisz gilt in der SPÖ als abgehoben mit wenig Draht zur Basis. Funktionäre aus den Stadtteilorganisationen versuchten das Ruder noch einmal herumzureißen, letztlich rangen sich die Genossen nach harten Wortgefechten aber zu einem Kompromiss durch. Bei diesem blieb letztlich Gemeinderätin Angie Eberl auf der Strecke.

Das Rumoren hielt am Sonntag an, offen wird in Parteikreisen der Rücktritt von Bürgermeisterkandidatin Irene Heisz gefordert. Sie wurde für den Parteitag als Spitzenkandidatin nominiert, dahinter folgen Helmut Buchacher, Klubsekretärin Elli Mayr, Benjamin Plach (Jusos), Martina Bielowski und Martin Kuprian. Der Vorschlag von Buchacher/Heisz sah hingegen anders aus. Vor dem Parteitag dürfte der rote Kelomat in der Landeshauptstadt wohl noch kräftig unter Dampf gesetzt werden. (pn)