Innsbruck – Die schwarz-grün­e Landesregierung hat sich bereits für eine kraftwerksfreie Zone am Inn zwischen Haiming und Kirchbichl ausgesprochen. Ein Verordnungsentwurf, um den Inn zu einer hochwertigen Gewässerstrecke zu erklären, wurde zur Begutachtung aufgelegt. Jetzt kommt ein brisanter Querschuss aus Innsbruck, die Stadtregierung lehnt die Tabuzone am Inn nämlich ab. Und das führt zu heftigen Diskussionen.

Obwohl das geplante Regionalkraftwerk Mittlerer Inn (RMI) bei Pettnau mit einem Investitionsvolumen von rund 130 Millionen Euro als wirtschaftlich ohnehin schwierig zu realisieren gilt, will die Stadt Innsbruck daran festhalten. Projektbetreiber sind die Innsbrucker Kommunalbetriebe. Denn es entstünde durch das Inkrafttreten der Verordnung eine ausnahmslose Verunmöglichung von Vorhaben am Inn, wie beispielsweise das RMI, heißt es in der negativen Stellungnahme. „Zudem würden die eingereichten Vorhaben der Tiwag (Einleitung aus dem ausgebauten Kraftwerk Sellrain-Silz) sowie Bestandsanlagen (Kraftwerk Achensee/Jenbach) in unklarer Weis­e gefährdet.“

Die Innsbrucker Grünen als Regierungspartner haben dagegen gestimmt und verweisen auf die Wirtschaftlichkeitsberechnungen für das vormals geplante RMI. Diese würden dem Kraftwerk – abgesehen von der ökologischen Beeinträchtigung der freien Fließstrecke – auch die Unwirtschaftlichkeit wegen zu hoher spezifischer Kosten bescheinigen. SPÖ und ÖVP votierten hingegen für die Ablehnung einer Tabustrecke. Darüber wundert sich jetzt der grüne Landtagsklubchef Gebi Mair: „Dass SPÖ und ÖVP sich hier auf die Seite der Kraftwerksinvestoren stellen und nicht auf die Seite von Bürgern und Umwelt, wundert doch sehr.“

Das Land Tirol hat laut Mair viel Geld in das Projekt „unser.Inn“ investiert, um die freie Fließstrecke noch aufzuwerten. „Dazu wurden unter anderem auch in Stadtnähe etwa im Bereich des Flughafens Projekte der Flussaufweitung finanziert.“ Trotz der negativen Stellungnahme der Landeshauptstadt kündigt der grüne Klubchef an, dass das Land an der kraftwerksfreien Zone am Inn festhalten werde. „Es handle sich um ein wesentliches schwarzgrünes Koalitionsprojekt.“

Mit dem Nein zu neuen Kraftwerken am Inn argumentierten die Grünen ihre Zustimmung zur Erweiterung der Kraftwerksgruppe Sellrain-Silz. Vom Land gab es dazu nach der Umweltverträglichkeitsprüfung einen positiven Bescheid. Nach Beschwerden behängt das Verfahren mittlerweile beim Verwaltungs- bzw. Verfassungsgerichtshof. (pn)