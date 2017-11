Waidring – Zum Bezirksbäuerinnentag konnte Bezirksbäuerin Ök.-Rätin Helga Brunschmid kürzlich neben Landesrätin Beate Palfrader zahlreiche Vertreter der bäuerlichen Organisationen als Ehrengäste begrüßen. Ihr erster Dank galt dem Gebiet Pillersee für die Organisation des Bezirkstages.

Einen Rückblick auf zahlreiche Bezirksveranstaltungen präsentierte die stellvertretende Bezirksbäuerin Maria Burgmann. Mit der Aktion „Bäuerin geht in die Schule“ wurden 17 Volksschulen und 1200 Kinder von drei Seminarbäuerinnen über heimische Lebensmittel aufgeklärt. „Zum Welternährungstag (16.10.) besuchten wir im Bezirk 34 erste Klassen und gestalteten eine Unterrichtsstunde für 600 Kinder. An den Lehrfahrten in das Sellrain nahmen 440 Bäuerinnen teil“, schilderte Burgmann.

„Traut’s euch, bringt eure Anliegen und Sichtweisen ein“, appellierten dann die Ehrengäste in ihren Grußworten. LR Beate Palfrader, Landesbäuerin Resi Schiffmann und LK-Präsident Josef Hechenberger ist es ein großes Anliegen, dass künftig mehr Bäuerinnen in den landwirtschaftlichen Gremien vertreten sind, dazu wurde kürzlich in Alpbach eine Absichtserklärung unterzeichnet.

„Die Bäuerinnen sind die Eckpfeiler der Gesellschaft, die Kraft auf den Höfen und in den Familien“, betonten Waidrings Bürgermeister Georg Hochfilzer und Bezirkskammerobmann ÖkR Josef Heim.

Zum Thema „Landwirtschaft & Gesellschaft als starker Partner“ referierte Hannes Royer vom Verein „Land schafft Leben“. Regionalität ist zwar in aller Munde, aber im Kaufverhalten der Konsumenten noch nicht verankert. Am Verkaufsregal entscheidet nicht die Qualität, sondern meistens der billigere Preis.

Großen Applaus gab es abschließend für die Kindergruppe „Die Zoigal“ und den zeitkritischen Sketch aus dem Pillerseetal. (rw)