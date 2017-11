Innsbruck – Der Innsbrucker Gemeinderat hat am Donnerstagabend wie erwartet mit den Stimmen von Für Innsbruck, der ÖVP und der FPÖ ein weiteres Alkoholverbot beschlossen. Dieses soll in weiten Teilen der Altstadt und der Museumstraße gelten und just kurz vor der Eröffnung des Christlkindlmarktes am 15. November in Kraft treten.

Damit will die Mehrheit im Gemeinderat speziell Obdachlose und eine kleine Gruppe, die im Sommer Anrainer und Geschäftsinhaber belästigte, aus der Altstadt vertreiben. Grüne, SPÖ, Pirat und GR Elfriede Moser stimmten dagegen.

Weiters beschloss der Gemeinderat gegen die Stimmen von sieben Grünen auch einen generellen Leinenzwang für Hunde in weiten Teilen der Innenstadt. (mami)