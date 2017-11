Von Alexander Paschinger

Tarrenz – Während in den Skigebieten des Bezirks ganze Seen die Armada an Schneekanonen und Lanzen für die anstehende Wintersaison versorgen, geht es herunten im Tal freilich noch beschaulich zu. Etwa in Tarrenz. Das Bunggerloch am Salvesen-Bach ist das „Skigebiet“ auf geringster Seehöhe im Bezirk. Der dortige Schlepplift genügt der Freizeitgestaltung der Kinder und den Anforderungen der alljährlichen Dorfmeisterschaft. Eine kleine Beschneiungsanlage hilft auch bei entsprechenden Temperaturen der Natur nach. Und der Lift gehört sogar dem Verbund der Regiocard an.

Beim Begriff „Bürgermeisterlift“ schmunzelt Dorfchef Rudolf Köll. Für ihn ist das „ein Beitrag der Gemeinde, den wir uns Gott sei Dank leisten können“.

Heuer hat der Tarrenzer Bürgermeister einen weiteren Plan. „Vor vier Jahren war die Rodelbahn Kappakreuz zuletzt offen. Wir möchten schauen, dass wir sie heuer wieder aufbekommen.“ Dafür sollte auch Kunstschnee aus dem Bunggerloch sorgen.

Früher, als das Gasthaus Waldrast noch geöffnet war, kamen die Gäste reihum aus anderen Tourismusorten zum Rodeln nach Obtarrenz. Sogar aus dem Außerfern wurden damals Fahrten über den Fernpass organisiert. Inzwischen gibt es Pläne, das Gasthaus zu reaktivieren. „Wir sind dran“, hält sich Günter Fringer als Interessent knapp, es stehe noch viel Arbeit an.

Dass heuer oben keine Gaststätte zur Verfügung stehen wird, macht Köll nichts aus. „Vor vier Jahren war die Waldrast ja auch zu.“

Wichtig sei aber allemal eine Naturschnee-Unterlage, hofft der Bürgermeister angesichts der derzeitigen Witterung auf einen ordentlichen Winter. „Ich kann mir aber vorstellen, dass wir bei entsprechenden Temperaturen im Bunggerloch auch ein Depot für die Rodelbahn anlegen.“ Dann könnte an gewissen Schwachstellen der vier Kilometer langen Rodelbahn, die der Sonne besonders ausgesetzt sind, mit Schnee aus dem Bunggerloch ausgeholfen werden.