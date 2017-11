Von Wolfgang Otter

Münster, Wiesing – Für Fahrgäste, die mit dem Nahverkehrszug zwischen Wörgl und Innsbruck unterwegs sind, könnte sich schon bald etwas ändern. Zumindest, wenn es nach dem Willen des Münsterer Bürgermeisters Werner Entner geht. Er will nämlich eine Verlegung der Bahnhaltestelle nach Münster, in die Nähe des Reha-Zentrums. Rund drei Kilometer würde dabei die derzeit in der Mitte der beiden Orte liegende Haltestelle Richtung Osten rücken. Das wiederum widerspricht naturgemäß den Intentionen des Wiesinger Bürgermeisters Alois Aschberger, der die Haltestelle erhalten will.

Aschberger verweist auf das Gewerbegebiet in der Nähe des Bahnhaltes, in dem sich neue Firmen ansiedeln sollen und damit eine gute Anbindung an Öffis notwendig wäre. Aber die Bahnhaltestelle müsste erneuert, neue Parkplätze gebaut und an das Bussystem angebunden werden. „So wie die Haltestelle derzeit ist, kann sie nicht angenommen werden“, ist Aschberger klar. Eine Art Shuttlebus brauche es für ihn übrigens auch, wenn in Münster beim Reha-Zentrum gebaut wird. Was für ihn aber besonders gegen den dort geplanten Standort spricht. „Die geplante Haltestelle liegt in der roten Zone.“ Bei einem Hochwasser wäre sie gefährdet.

„Die Auslastung der derzeitigen Haltestelle ist schlecht“, argumentiert auch Bürgermeister Entner. Nur an die 50 bis 60 Fahrgäste pro Tag würden sie derzeit benützen. „Ich bin überzeugt, wenn die Haltestelle näher am Reha-Zentrum ist, sind es bis zu 300 Fahrgäste am Tag.“ Und die Wiesinger wären ohnedies fast gleich schnell am Bahnhof in Jenbach wie an der Zwei-Gemeinden-Haltestelle. Sobald in Jenbach das Parkplatzproblem gelöst sei, würden daher die Nachbarn nach Ansicht Entners ohnedies vor allem Jenbach frequentieren, „die Verbindung nach Innsbruck ist von dort aus ja viel besser“. Auf alle Fälle, so Entner, wünsche er sich keine „politische“, sondern eine sachliche Entscheidung in dieser Frage.

Die ÖBB, die letztlich diese Haltestelle anfahren, halten sich aus der Diskussion heraus. Aber bei einem früheren Anlass hatte man darauf verwiesen, dass eine neue Station nur Sinn mache, wenn dadurch zusätzliche Kunden erreicht werden.

Es wird also am Land Tirol liegen, ob die Bahnhaltestelle in Münster neu gebaut oder die bestehende in Wiesing umgebaut wird. Eines kann man ausschließen: nämlich dass es zwei geben könnte. Dazu sind die Entfernungen viel zu gering. Beim Land arbeitet man derzeit eine Studie aus, die Ende des Jahres vorliegen soll. LHStv. Ingrid Felipe zur Causa: „Mir liegt an bestmöglichen Verbindungen für möglichst viele Menschen in Tirol. Ich bin zuversichtlich, dass wir dafür auch bei der Debatte um Münster und Wiesing eine gute Lösung finden.“

LHStv. Felipe wird auch am TT-Forum teilnehmen, das am Montag, den 20. November, um 19.30 Uhr im Turnsaal der Volksschule Münster zum Thema stattfindet. Felipe wird mit BM Werner Entner und BM Alois Aschberger unter der Moderation von Mario Zenhäusern, Chefredakteur der TT, diskutieren. Dabei können sich wie immer auch die Zuhörer zu Wort melden.