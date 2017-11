Von Eva-Maria Fankhauser

Mayrhofen – So hatte sich das der Mayrhofner Verkehrsausschussobmann in der jüngsten Gemeinderatssitzung nicht vorgestellt. Der Geltungsbereich der verkehrsberuhigten Zone entlang der Oberen Hauptstraße sorgte unter den Mandataren für ordentlich Diskussionsstoff.

„Wir haben im Ausschuss besprochen, die verkehrsberuhigte Zone an die Öffnungszeiten der Penkenbahn anzupassen“, erklärte Markus Bair. Im Vorjahr war die Zone von 17. Dezember bis 23. April täglich (außer Samstag von 15 bis 18 Uhr) hauptsächlich den Fußgängern vorbehalten. Für heuer schlug Bair den Geltungszeitraum von 2. Dezember bis 15. April vor. Die Gründe dafür lägen auf der Hand: „Wir waren uns einig, dass die Zone ohnehin ausgebaut gehört. Dann haben wir jetzt die Tiefgarage beim Sozialzentrum, wo Besucher parken können. Es sollen heuer auch weniger Berechtigungskarten ausgegeben werden.“