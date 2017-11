Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Finanzdirektor der Landeshauptstadt. Das ist nicht irgendein Job, sondern de facto der viertwichtigste Posten im Innsbrucker Rathaus: hinter Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck), dem weisungsfreien Chef der Kontrollabteilung Hans Fankhauser und Magistratsdirektor Bernhard Holas. Der amtierende „Herr der Finanzen“, Thomas Pühringer, wechselt mit Jahresende in das Vorstandstrio des städtischen Tochterunternehmens, der Innsbrucker Kommunalbetriebe AG. Der Top-Job wurde im September ausgeschrieben.

Seit gestern dürfte der Posten dem Vernehmen nach vergeben sein. Wie viele Bewerbungen es gegeben hat, ist unklar. Einer externen wie internen Vorselektion folgend waren gestern drei Kandidaten zum finalen Hearing angetreten: eine Frau und zwei Männer. Durchgesetzt haben soll sich mit Armin Tschur­tschenthaler ein Sachbearbeiter der Abteilung Finanzen im Amt der Tiroler Landesregierung, heißt es. Der Stadtsenat muss diese Entscheidung erst noch formell bestätigen.

Tschurtschenthaler ist Oppitz-Plörer bestens bekannt. Der 34-Jährige diente der FI-Liste in der Periode 2006–2012 als Ersatzgemeinderat und kandidierte für die Wahl 2012 auf dem 68. FI-Listenplatz. Die Rechnungsprüfung des FI-Vereins soll Tschurtschenthaler erst mit dem Tag seiner Bewerbung zurückgelegt haben. Diese Nähe wird nun bereits vor seiner offiziellen Kür hinter vorgehaltener Hand kritisiert. Auch dass Tschur­tschenthaler keine personelle Führungserfahrung habe, kreiden ihm Insider an. Fachlich soll es an dem ehrenamtlich als Zeremoniar der Dompfarre St. Jakob tätigen und im Festwochen-Aufsichtsrat sitzenden Innsbrucker indes nichts auszusetzen geben.

Was manchen am Bestellmodus indes hinterfragenswert vorkommen soll, ist, dass sich unter anderem ganz andere „Kaliber“ um den Posten beworben haben sollen, es jedoch nicht einmal in das Hearing geschafft haben. Weder Tschurtschenthaler noch Oppitz-Plörer wollten in der Causa gestern eine Stellungnahme abgeben.