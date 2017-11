Von Peter Nindler

Innsbruck – In der Tiroler Volkspartei herrscht Alarmstufe Hörl. Denn der Konflikt zwischen dem ÖVP-Wirtschaftsbundobmann und seinem Vorgänger, Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Bodenseer, steuert auf den Höhepunkt zu. Obwohl sich Landeshauptmann Günther Platter in Vorwahlzeiten nach dem Motto „Andere sollen streiten, wir sind die stabile Kraft im Land“ Ruhe in seiner Partei erwartet, geht es im VP-Wirtschaftsflügel so richtig auf.

Zuletzt hat sich Franz Hörl mit dem im Vorjahr von ihm entlassenen ehemaligen Wirtschaftsbund-Geschäftsführer Helmut Kern außergerichtlich geeinigt. Hörl hatte im April 2016 Bodenseer als Obmann abgelöst, sich daraufhin mit Kern auf eine einvernehmliche Kündigung verständigt und ihn dann später entlassen. Kern forderte deshalb 800.000 Euro und erhält jetzt 400.000 Euro. Hörl prüft seinerseits allerdings eine Schadenersatzklage gegen Bodenseer. Gleichzeitig sprach der Wirtschaftsbundobmann dem Kammerchef, der alle Vorwürfe zurückweist, das Misstrauen aus.

Doch der mögliche Rechtsstreit ist nur eine Facette im Endlosstreit zwischen Bodenseer (70) und Hörl (61). Der Zillertaler schart nämlich derzeit Verbündete um sich, um den Druck auf Bodenseer zu erhöhen, damit dieser vorzeitig als Wirtschaftskammerpräsident das Feld räumt. Für Montag ist offenbar ein Treffen im Wirtschaftsbund mit den Vizepräsidenten der Wirtschaftskammer sowie den Sparten­obleuten geplant. Bodenseer wurde nicht eingeladen, was wiederum für Rumoren unter den Funktionären sorgt. Denn einige wollen sich nicht vor Hörls Karren spannen lassen und gegen Boden­seer putschen – obwohl sich die Wirtschaftsbosse einen Generationenwechsel an der Spitze der Kammer wünschen und hoffen, dass sich Bodenseer früher als Mitte 2019 aus der Kammer verabschiedet.

Gleichzeitig werden die ­Rufe nach einem kompletten Neustart im ÖVP-Wirtschaftsflügel ebenfalls immer lauter. Diese sind auch an Franz Hörl gerichtet. Einflussreiche Funktionäre haben die ständigen Querelen satt. Zuletzt musste sich der 61-Jährige den Vorwurf gefallen lassen, dass es ihm nur noch um Funktionen geht. Ein Sitz im Nationalrat ging sich wieder nicht aus, deshalb möchte er Bodenseer beerben. Und die Option auf ein Landtagsmandat hält sich Hörl außerdem noch offen.

In der ÖVP ist man über Hörls Gangart gar nicht erfreut. Eigentlich sollte die Kammer erst nach der Landtagswahl im Februar auf die Agenda kommen. LH Platter forciert einen geordneten Übergang. Sein Wunschkandidat ist Kammervizepräsident Manfred ­Pletzer. Vielleicht erklärt das auch Hörls Hast.