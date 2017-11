Schwaz – Die Stadtgemeinde Schwaz rückt dem Umbau der Bezirkshauptmannschaft mitsamt Innenhofadaptierungen einen großen Schritt näher. In der jüngsten Gemeinderatssitzung beschlossen die Mandatare einstimmig die Änderung des ergänzenden Bebauungsplanes im Bereich der BH Schwaz.

„Somit schaffen wir die Möglichkeit, in die Realisierung der Pläne über­zugehen“, sagte BM Hans Lintner. Der Bürotrakt längs des Innenhofes wird aufgestockt, der Innenhof umgestaltet, ein öffentliches WC gebaut und die städtische Tiefgarage mit einem Lift barrierefrei erschlossen. Der Innenhof wird teils überdacht, damit dort künftig Konzerte abgehalten werden können. Das Projekt musste mehrfach überarbeitet werden, dazu kommt, dass die BH künftig in der Stadt-und Ortsbildschutzgesetz-Zone (SOG) liegt. „Das ist der Beweis, dass die SOG-Zone die Entwicklung in der Stadt nicht verhindert“, sagte der Stadtchef.

Die Fertigstellung ist laut Lintner für 2019 geplant. „Das ist das Maximilian-Jahr. Daher soll der BH-Innenhof dann auch Maximilian-Platz heißen“, verriet Lintner. Der Platz sei zudem eine wichtige Verbindung zwischen der Altstadt und den Stadtgalerien. Ein Ort der Begegnung, wie Lintner sagt. (emf)