Von Eva-Maria Fankhauser

Zell am Ziller – Der Weg ins Gymnasium nach Schwaz ist für viele Schüler aus dem hinteren Zillertal tagtäglich ein langer. Für einige sogar ein abschreckender. Laut LHStv. Josef Geisler kommen heuer von 22 Schülern aus dem Zillertal 17 aus dem vorderen. Da kommt die positive Zusage des Ministeriums für das Bundesoberstufenrealgymnasium Zillertal gerade richtig.

Schon nächstes Jahr sollen die ersten Schüler das BORG Zillertal in Zell besuchen können. Neue Schule wird aber keine gebaut. „Wir nutzen die Synergien der vorhandenen Schulen“, sagt Bildungslandesrätin Beate Palfrader. Die Stammklassen sind in den Zillertaler Tourismusschulen (ZTS). Fächer wie Musik, Chemie, Physik oder auch Turnen sollen in der nahegelegenen NMS Zell am Ziller abgehalten werden. „Pro Schulstufe ist eine Klasse geplant, mit 25 bis 30 Schülern“, sagt Palfrader. Vier Jahre mit einem naturwissenschaftlichen Schwerpunkt, Matura und Vertiefungen in Fremdsprachen, Bildnerischer Erziehung und Sport erwartet die Schüler. Der Direktor will das BORG und die ZTS eng miteinander verknüpfen. „Bildnerische Erziehung heißt kreatives Gestalten, das können die Schüler auch im Bereich Patisserie und Zuckerbäckerei unter Beweis stellen“, sagt Bernhard Wildauer. Er ist der Direktor der ZTS und bald auch des BORG. „Als Doppelbelastung sehe ich das nicht. Sicher bedeutet es zusätzliche Arbeit, aber ich freue mich darauf“, sagt Wildauer. Er möchte zudem wirtschaftskundlichen Unterricht anbieten. „Das kommt derzeit meist zu kurz, aber es ist Wissen, das die Schüler brauchen, um in der modernen Welt zu bestehen“, sagt Wildauer. Dazu zählt er Konsumentenschutz oder auch Bankengeschäfte.

LHStv. Josef Geisler ist froh, dass sich der zähe Kampfgeist für die „dezentrale Bildungsstätte“ im Zillertal nun gelohnt hat. Das sieht auch der Zeller BM Robert Pramstrahler so: „Das ist ein Meilenstein.“ Laut ihm bedarf es an der ZTS kleiner Umbaumaßnahmen für die zusätzlichen Klassen und Funktionsräume. „Die Mittel dafür sind abgesichert. Wir rechnen mit etwa zwei Millionen Euro“, sagt der Ortschef. Zudem werden rund zehn weitere Lehrpersonen gebraucht. Für NMS-Direktorin Pamela Hollaus ist es wichtig, den Schülern im Tal eine Ausbildung zu bieten, ohne langen Schulweg oder Internat.

Laut Wildauer hätten in den NMS des Zillertales bereits 27 Schüler spontanes Interesse bekundet. Dass es mehr als 30 Schüler werden könnten, bezweifelt Wildauer aber: „Ich glaube nicht, dass wir jemanden ablehnen müssen.“