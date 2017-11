Kematen – Ende ist in der Diskussion rund um die Arztpraxis im neugebauten Sozialzentrum Kematen vorläufig keines in Sicht. Dafür haben die Konfliktparteien – die Neue Heimat Tirol (NHT) als Errichterin, die Ärztin Birgit Mihalovics als vorgesehene Mieterin und Standortbürgermeister Rudolf Häusler – wieder eine Gesprächsbasis gefunden. Vermittelt hat die Tiroler Gebietskrankenkasse (TGKK), die gestern zu einem runden Tisch lud.

Wie berichtet, gibt es zwischen Mihalovics, die in die Praxis einziehen sollte, und der NHT Unstimmigkeiten über Umplanungen bei den Räumlichkeiten.

Was beim runden Tisch herausgekommen ist: „Obwohl wir schon mit einer anderen Ärztin in Verhandlung sind und mit der Praxis auf den Markt gehen wollten, haben wir Frau Doktor Mihalovics nochmals drei Tage Zeit gegeben, um uns ihre Planungswünsche zu nennen. Wir erstellen dann umgehend eine Kostenkalkulation und teilen ihr mit, was dafür zu zahlen wäre“, erklärt NHT-Chef Hannes Gschwentner.

Von der Forderung nach einer weiteren Kassenstelle, um eine andere ärztliche Leitung für das Sozialzentrum zu finden, nimmt BM Häusler mittlerweile wieder Abstand. „Das würde nur Unruhe bei den bestehenden Ärzten machen und das will ich nicht. Das ergibt keinen Sinn“, erklärt Häusler. Er hofft, dass Mihalovics die Praxis zu für sie verträglichen Konditionen mieten kann. Eine finanzielle Unterstützung für die Ärztin durch die Gemeinde schließt er erneut aus. „Ich kann als Bürgermeister nicht hergehen und einen Einzelnen punktuell unterstützen. Was sag’ ich da zu den anderen?“

„Wir hoffen, dass wir mit dem Treffen dazu beigetragen haben, die Vertrauenskrise, die irgendwann zwischen den Beteiligten entstanden ist, zu lindern“, sagt TGKK-Direktor Arno Melitopulos. Alle Seiten – Neue Heimat, Ärztin und Gemeinde – hätten sich dazu bekannt, „dass sie eine Lösung wollen, die vorsieht, dass Frau Doktor Mihalovics als Kassenärztin im Sozialzentrum unterkommt. Allen ist auch klar, dass nur diese Lösung eine durchgehende Versorgung der Bevölkerung sichern kann“, so Melitopulos. Und genau das sei für die TGKK die „oberste Prämisse“.

Birgit Mihalovics war gestern für die TT nicht erreichbar. (dd, md)