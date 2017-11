Zams – Wie Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg mitteilte, hat das Land kürzlich mit der Zammer Kongregation der Barmherzigen Schwestern einen Rahmenvertrag zur Grundstücksüberlassung abgeschlossen. Demnach steuert das Land künftig einen Jahreszuschuss von 300.000 Euro (wertgesichert) an die Krankenhaus St. Vinzenz Betriebs GmbH bei. Letztere ist Grundstückspächterin am Spitalsgelände, das dem Orden gehört. Dazu zählen auch die Grundstücke mit dem St.-Vinzenz-Bildungszentrum, Verwaltungsobjekt und Kindergarten. Nachdem die Betriebs GmbH jährlich 500.000 Euro an den Grundeigentümer zahlt, „bedeutet der Zuschuss des Landes eine große Entlastung für uns“, erläuterte Spitalsgeschäftsführer Bernhard Guggenbichler am Montag. Der Orden habe vieles zur Weiterentwicklung des allgemeinen öffentlichen Krankenhauses St. Vinzenz geleistet, heißt es in der Begründung zum Vertrag.

Auch bei Temperaturen um den Gefrierpunkt – wie gestern Montag – laufen die Arbeiten am Erweiterungsbau auf vollen Touren. Am Gebäudekomplex „Haus 3“ steht die Firstfeier bevor. (hwe)