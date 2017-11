Von Wolfgang Otter

Langkampfen – Der 31. Dezember 2017 ist ein Datum, an das die Fußballer in Unterlangkampfen mit Bangen denken. Mit diesem Tag endet der seit 40 Jahren laufende Pachtvertrag für eine Fläche, auf dem ihr Hauptplatz angelegt ist. Kein Platz heißt auch kein Ligabetrieb. Daher musste sich der Langkamp­f­ner Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung in einer äußerst emotionalen Diskussion, samt Beteiligung von Zuhörern, mit der Zukunft des Sportplatzes auseinandersetzen.

Bürgermeister Andreas Ehrenstrasser legte den Mandataren einen Vertrag für den Erwerb der Grundfläche vor. Die Gemeinde würde eine Gegenleistung von 16.283 Quadratmetern erbringen. „Das ist ein Flächenverhältnis von 1: 3,22“, sagte der Bürgermeister. Darüber hinaus würde die Gemeinde die Kosten für Pachtflächen der Pfarre für 20 Jahre übernehmen (25.000 Euro), die der Besitzer des Fußballfeldes, ein Landwirt, dringend benötigt. Außerdem erhält der Langkampfner den Mehrwert aus einem allfälligen zukünftigen Verkauf des Sportplatzgrundstückes (innerhalb von 30 Jahren).

„Dieses Angebot ist einmalig im Land und zeigt, wie wichtig uns der Fußballplatz ist“, meinte Ehrenstrasser. Eine Einigung gab es jedoch nicht bei der Sitzung. Der Grundbesitzer lehnte vorerst ab. „Die Gemeinde setzt mich hier unter Zugzwang und bedroht meine Existenz“, meinte er bei einer Wortmeldung als Zuhörer bei der Sitzung. Der Hintergrund ist u. a., dass die derzeit von ihm bewirtschafteten Flächen der Pfarre untrennbar mit dem Fußballplatz verbunden sind. Sprich: Wer die Fläche für den Fußballplatz stellt, bekommt die Flächen der Pfarre zur Bewirtschaftung verpachtet. Platzt das Geschäft, sei es die Pacht oder der Kauf, dann würde er auch die Grundstücke zur Bewirtschaftung verlieren.

BM Ehrenstrasser hatte, wohl im Wissen der Ablehnung des Angebots, auch bereits einen Plan B bereit: Er will ein neues Sportzentrum für Unter- und Oberlangkampfen bauen, aber die dort bestehenden Plätze für den Nachwuchssport weiter offen lassen. Hintergrund ist nicht nur der Streit um die Pachtfläche für den Hauptplatz der Unterlangkampfener, sondern auch Ausbauwünsche der Fußballer in Oberlangkamp­fen. Dort soll ein neues Hauptgebäude um 700.000 Euro entstehen sowie ein neuer Trainingsplatz mit Kunstrasen um 300.000 Euro. Zusätzlich könnte der Tennisplatz in ein neues Sportzentrum integriert werden.

„Der Neubau würde aber eine Umstrukturierung der Fußballvereine mit sich bringen“, meinte Bürgermeister Andreas Ehrenstrasser. Die Vereine müssten in großen Teilen fusionieren. Das wiederum können sich die Fußballer nicht vorstellen. „Das habt ihr schon bei den Feuerwehren nicht geschafft“, erinnerte ein Vertreter des Fußballvereins an den Versuch, gemeinsame Feuerwehrhäuser in der vier Fraktionen umfassenden Gemeinde zu errichten. Letztlich kam es weder zum Kaufvertrag noch zum Plan B. BM Ehrenstrasser musste zur Kenntnis nehmen, dass ein großer Teil der Gemeinderäte noch einmal über eine Verlängerung des Pachtvertrages verhandeln will. „Das ist ein Knebelvertrag“, warnte BM Ehrenstrasser vor den Folgen. Der Ausgang der Verhandlungen ist komplett offen.