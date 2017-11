Ebbs – Das Thema Integrationshostel in Waldeck-Ebbs hat nun ein landespolitisches Nachspiel. Wie berichtet, haben die Tiroler Sozialen Dienste (TSD) das Projekt gestoppt, nachdem aufgrund baurechtlicher Umstände keine Genehmigung für das Internat ergehen konnte. Das Integrationshostel, in dem zeitgleich rund 20 Jugendliche auf eine Lehre vorbereitet werden sollten, war aber auch bei den Anrainern heftig umstritten.

„Die Proteste und Befürchtungen der Anrainer wurden von den Verantwortlichen der TSD und von Landesrätin Christine Baur einfach ignoriert“, schimpft FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger. Für ihn ist das Integrationhostel „Beweis für das politische Scheitern“ der grünen Landesrätin. Und er verlangt lückenlose Aufklärung über die Kosten des „Desasters“.

Trotz des Scheiterns steht Soziallandesrätin Christine Baur zur Idee des Integrationshostels. Sie berichtet von 44 Jugendlichen, die in Ebbs teilnehmen wollten. „Als Soziallandesrätin bin ich eine große Befürworterin der Lehre, da sie den Jugendlichen ermöglicht, auf eigenen Beinen zu stehen und zudem die Wirtschaft durch die Ausbildung entsprechender Fachkräfte unterstützt. Es ist daher sehr bedauerlich, dass aufgrund der behördlichen Auflagen das Projekt in Ebbs nicht realisierbar ist. Sobald diese Entwicklung absehbar war, wurde das Projekt von den TSD kostenschonend beendet.“ Das Integrationshos­tel hätte „gesellschaftlichen Mehrwert, denn den Jugendlichen wird neben einer Tagesstruktur und der Integration in die österreichische Gesellschaft auch eine faire Chance für einen Eintritt in den Arbeitsmarkt ermöglicht“, meint Baur. (wo)