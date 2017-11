Von Agnes Dorn

Silz – Der alte Bauhof entspricht laut Gemeinde nicht mehr den heutigen Standards. Außerdem liegt er mitten im Wohngebiet und die Fläche, auf der er sich derzeit befindet, könnte besser genutzt werden. „Der Grund, auf dem der alte Bauhof aus den 70er-Jahren derzeit noch angesiedelt ist, könnte umgewidmet und in Bauparzellen unterteilt werden“, so die Idee, die Bürgermeister Helmut Dablander auch beim Spatenstich am Bauplatz für den neuen Bauhof wieder zur Sprache bringt. Im Sommer nächsten Jahres wolle man schon übersiedeln, zeigt sich der Silzer Bürgermeister optimistisch.

Darum und weil man auch die Förderung für das heurige Jahr ausschöpfen will, hat man den Spatenstich für den neuen Bauhof noch heuer in der zweiten Novemberhälfte getätigt. Der Asphalt, der bisher die Fläche, die im Osten der Gemeinde an das mit Mötz und Stams gemeinsame Gewerbegebiet angrenzt, bedeckte, ist bereits entfernt und Bagger und Kran harren auch schon der Dinge, die da kommen werden. Gemeinsam mit der Agrargemeinschaft Silzer Alpen errichtet die Gemeinde Silz am neuen Standort auf Agrargemeinschaftsgrund einen neuen, vom Architekturbüro Gritsch/Haslwanter geplanten Bauhof inklusive Gerätelager für den Maximalpreis von 1,7 Millionen Euro brutto. „Damit hat man sehr sparsam kalkuliert“, hatte Architekt Marian Gritsch schon bei der Präsentation vor dem Gemeinderat betont. Das insgesamt 3300 Quadratmeter große Grundstück hat zwei separate Zufahrten, die Randflächen können dank Bebauungsplan ebenfalls als Bauwerkteile genutzt werden. Die inneren Räume sind höher, um auch für den Mähdrescher der Agrargemeinschaft Platz zu schaffen. Für einen gemeinsamen Bauhof zusammen mit den beiden Nachbargemeinden Stams und Mötz, wie einmal angedacht, sei der Grund indes zu klein, so Dablander.