Lienz – Vom Jäger zum Gejagten – in dieser veränderten Rolle sieht sich Martin Mayerl bei den nächsten Landtagswahlen, die am 25. Februar stattfinden werden. „Nach der Wahl ist vor der Wahl“, meint Mayerl, und sieht sich angesichts der Erfolge bei der Nationalratswahl in einer komfortablen Ausgangslage. „Die Kennzahlen in Tirol sprechen für sich. Die Entwicklung der letzten Jahre ist insgesamt erfreulich.“ Man habe sehr gut für die Interessen der Landwirtschaft gearbeitet und durch Novellierungen zahlreiche Gesetze an die Anforderungen der Zeit angepasst. Die Jugendarbeit sei mit Manuela Leiter und Simon Staller in guten Händen. Bezirksbäuerin Michaela Pitterl habe ihre Funktion lediglich aus gesundheitlichen Gründen zurückgelegt.

„Als Abgeordneter vertrete ich die Interessen aller Bevölkerungsgruppen Osttirols im Landtag, nicht nur jene der Landwirtschaft“, sagt Mayerl. Seine erst kürzlich erhaltene Plakette für 25 Jahre beim Maschinenring weise ihn eben auch als Angestellten aus, meint der Bauernbundkandidat. Arbeitsplätze, Gesundheit, Bildung und Infrastruktur bleiben große Themen für die nächsten fünf Jahre.

Während Mayerl unangefochten und einstimmig auf die erste Position der Bezirksliste gestellt wurde, wartet Hermann Kuenz auf einen Einzug über die Landesliste. „LH Günther Platter wird in einem Monat seinen Wahlvorschlag präsentieren“, berichtete dessen Stellvertreter Josef Geisler anlässlich der Bauernkonferenz in der Landwirtschaftlichen Lehranstalt (LLA). Er könne dem nicht vorgreifen, doch Kuenz habe sich in vielen Bereichen als engagierter Mann ausgewiesen und werd­e wohl auf wählbarer Stelle unter den 72 Namen genannt, so Geisler.

Kuenz selbst verspricht auch weiterhin gute Politik gleichermaßen für Land und Bezirk leisten zu wollen. „Das landwirtschaftliche Jahr hat sich nach der massiven Trockenheit im Frühjahr immerhin noch durchschnittlich entwickelt“, zieht der stellvertretende Clubobmann im Landtag Bilanz. Sehr erfreulich sei der Optimismus, den er feststelle. „Die LLA ist voll mit jungen motivierten Leuten, für die wir Rahmenbedingungen schaffen und damit die Zukunft in den ländlichen Regionen sichern können.“ Die Herstellung guter Produkte, Investitionen und der direkte Vertrieb in kleinen lokalen Kreisläufen müssten weiter vorangetrieben werden, meint Kuenz.

Die Entwicklung der Wirtschaftsdaten sei auch in Osttirol seit eineinhalb Jahren ausgesprochen erfreulich. „Die Arbeitslosigkeit sinkt bei guter bis sehr guter Auftragslage“, sagt Kuenz. „Wer heute in Osttirol Arbeit sucht und flexibel ist, findet Arbeit. Das getraue ich mich zu sagen.“ (bcp)