Von Michael Domanig

Innsbruck – Auf Facebook ist die „Bürgergruppe Gerechtes Innsbruck“ schon länger präsent. Nun will die Gruppe, die sich als parteiunabhängiges „Sprachrohr vieler Innsbrucker Bürger“ definiert, verstärkt an die Öffentlichkeit treten – und lässt zugleich mit der Ankündigung aufhorchen, bei den Innsbrucker Gemeinde­ratswahlen am 22. April antreten zu wollen.

Die Gründer von „Gerechtes Innsbruck“, Gerald Depaoli und Georg Angermair, waren beide bisher im Vorstand der „Liste Fritz“ tätig. Sie stellen aber klar, schon vor Wochen aus Vorstand und Partei ausgetreten zu sein und sich „klar abgegrenzt“ zu haben. „Sonst könnten wir nicht von unabhängig reden.“ Alle Aktivitäten der Gruppe würden „aus der eigenen Tasche finanziert“.

Die 100 Unterstützungs­erklärungen, die es für eine Kandidatur braucht, habe man schon „so gut wie beisammen“, erklärt Angermair. Einreichen könne man sie aber erst, sobald die Wahl offiziell ausgeschrieben sei.

Zentrale Forderung der Gruppe ist es, „Bürger stärker in kommunalpolitische Entscheidungen einzubinden“ und „Bürgerthemen ohne Maulkorb“ zu vertreten. Scharfe Kritik gibt es an der „Drüberfahrmentalität der Stadtregierung“. Am Mariahilfplatzl hat die Gruppe ein­e ehemalige Trafik zu einem „Bürgerkiosk“ umfunktioniert, der als Anlaufstelle für stadtbezogene Anliegen dienen soll. Dieser wird am Freitag ab 15 Uhr offiziell eröffnet.

Liste-Fritz-Sprecher Markus Sint bestätigt, dass man sich „in beiderseitigem Einvernehmen und ohne Streit“ getrennt habe. Er verhehlt aber nicht, dass es 2016 „Reibereien“ gab: Grund sei eine „Beleidigung“ Depaolis – der de facto eine Wahlempfehlung für Präsidentschaftskandidat Norbert Hofer (FP) abgab – gegenüber Alexander Van der Bellen gewesen. Auch Facebook-Kommentare von Depaoli zum Asylthema kamen bei Klubchefin Andrea Haselwanter-Schneider nicht gut an.

Über eine etwaige Kooperation bei den Gemeinderatswahlen habe es „keinerlei Gespräche“ gegeben, sagt Sint. Die Liste Fritz werde ein Antreten vom Wahlergebnis bei den Landtagswahlen in Innsbruck-Stadt abhängig machen. „Ein sehr gutes Ergebnis wäre für uns ein Auftrag.“

Auch zur „Interessengemeinschaft Bürgerinitiativen Innsbruck“ – die laut Sprecherin Anita Stangl weiter über ein Antreten bei der Gemeinderatswahl nachdenkt – gebe es „keine Verbindung“, so Angermair, wiewohl man „ähnliche Interessen“ verfolge.