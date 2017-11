Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Überfüllte Lkw-Parkplätze an Tirols Autobahnen und Sattelschlepper, die illegal im Bereich niederrangiger Straßen abgestellt werden. Dazu Brummi-Fahrer, die dort ihre regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeiten von 45 Stunden am Stück im Fahrzeug verbringen, obwohl das eigentlich gesetzlich untersagt ist. „Arme Teufel“ und „Transit-Lenkradsklaven“ nennt Fritz Gurgiser vom Transitforum Tirol jene Berufskraftfahrer, die meist aus den ehemaligen Ostblockstaaten kommen und ihre wöchentlichen Ruhezeiten selten in ihrer Heimat verbringen können. Er kritisiert, dass das Nächtigungsverbot im Fahrzeug ausgerechnet an der höchstbelasteten Transitroute sowie auch auf den Nebentransitrouten nicht oder völlig unzureichend exekutiert wird, und fordert das Land Tirol auf, endlich tätig zu werden.

„Es wird alles dafür getan, dass der Transit weiterhin ungehindert fließen kann und dabei auch möglichst billig bleibt“, macht Gurgiser seinem Ärger Luft. Dabei würde im konkreten Fall vor allem der Arbeitnehmerschutz auf der Strecke bleiben. Im Bahnverkehr käme beispielsweise niemand auf die Idee, dass der Lokführer seine Ruhezeiten im Fahrradwaggon verbringen muss, sagt Gurgiser. Aus Sicherheitsgründen werde hier nämlich zu Recht der Arbeitnehmerschutz großgeschrieben. „Warum also nicht auch beim Transit? Wir werden im eigenen Land doch noch so weit sein, dass wir das, was Gesetz ist, auch vollziehen“, pocht Gurgiser auf die Einhaltung der Gesetze und stärkere Kontrollen.

Eine Zunahme von illegal abgestellten Lkw im Bereich des niederrangigen Straßennetzes können Bernhard Knapp, Leiter der Abteilung Verkehr des Landes, und Markus Widmann, Chef der Tiroler Verkehrspolizei, nicht bestätigen. Was die illegalen Nächtigungen in den Lkw während der 45-Stunden-Wochenruhezeit betrifft, seien die Kontrollen in der Praxis auch oft sehr schwierig. Denn im Rahmen der so genannten reduzierten Wochenruhezeit kann diese Pause auf 24 Stunden verkürzt werden. Bei Kontrollen könne dann der Lenker einfach angeben, sich gerade in der reduzierten Ruhezeit zu befinden.

Eine Kontrolle während seiner Ruhezeit bedeutet für den Lenker außerdem, dass er anschließend die gesetzlich vorgeschriebene Pause nicht einfach fortsetzen kann, sondern von Neuem beginnen muss, weil die Kontrolle selbst als Arbeitszeit zu werten ist.