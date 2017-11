Innsbruck – Nach dem Auflösungsbeschluss im Landtag – eine Sitzung findet zwar noch im Dezember statt – war es gestern nur noch ein Formal­akt. Dennoch musste die Tiroler Landesregierung gestern den Wahlkalender mit Stichtagen für die Listen-Bekanntgabe und Wählerevidenzen, Entschädigungen für die Beisitzer, die von 15 auf 30 Euro erhöht werden, sowie das Auszählungsprozedere festlegen.

„Das vorläufige Endergebnis mit den Briefwahlstimmen wird bereits am Wahlabend feststehen“, betont LH Günther Platter (VP). Das Land setze bei der Landtagswahl auf eine genaue Vorbereitung und auf eine lückenlos gesetzeskonforme Ausrichtung der Wahl, ergänzt LHStv. Ingrid Felipe (Grüne). Wahlberechtigt sind alle Bürger mit Hauptwohnsitz in Tirol, die spätestens am Tag der Wahl das 16. Lebensjahr vollendet haben. Letztlich müssen die Parteien ihre Kandidatenvorschläge für die Bezirks- und Landesliste bis 18. Jänner vorlegen.

Aktuell haben sieben Parteien ihre Kandidatur angekündigt. Neben ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grünen, Liste Fritz und NEOS will auch die Familienpartei um die ehemalige Vorwärts-Mandatarin Andrea Krumschnabel bei der Landtagswahl am 25. Februar antreten. Der Wahlkampf soll kurz sein, sechs Wochen davor können die Plakate aufgestellt werden. ÖVP-Chef LH Günther Platter spricht sich angesichts der Erfahrungen aus dem Nationalratswahlkampf mit „Dirty Campaigning“ (Schmutzkübelkampagne) für ein Fairness-Abkommen aus. „Wir haben das innerhalb der Volkspartei schon so ausgemacht, ich lade alle anderen Parteien zu einem fairen Wahlkampf ein.“ Für seine Koalitionspartnerin Ingrid Felipe ist vor allem die dritte und vierte Reihe in den Parteien gefordert. „Bei den handelnden Akteuren auf der politischen Bühne habe ich wenig Sorge, dass es hier nicht die Grundsätze einer anständigen Wahlauseinandersetzung eingehalten werden.“

In den Parteien laufen indes die Vorbereitungen für den Wahlkampf auf Hochtouren. Ende Jänner sind die Wahlkampfauftakte geplant, wahrscheinlich dürfte aber bereits nach den Weihnachtsfeiertagen der Startschuss erfolgen. Nach der Bundespräsidenten- und der Nationalratswahl sind die Parteikassen allerdings angespannt, in den vergangenen Jahren wurden jedoch Rücklagen gebildet.

Wie viel werden die Parteien für Wahlwerbung ausgeben? Gegenüber der TT haben die Parteimanager und -chefs gestern offizielle Zahlen genannt. Die Erfahrung aus den vergangenen Jahren zeigt aber, dass je nach Entwicklung im Wahlkampf zum Schluss das Budget doch noch einmal aufgestockt werden kann. ÖVP-Hauptgeschäftsführer Martin Malaun rechnet mit Wahlkampfkosten von 1,5 Millionen Euro.

„Wir haben im Landesparteivorstand eine Obergrenze von 800.000 Euro festgelegt und dafür auch teilweise Rücklagen gebildet“, betont FPÖ-Chef Markus Abwerzger. SP-Landesgeschäftsführer LA Georg Dornauer will hingegen mit deutlich weniger auskommen, nämlich mit 300.000 Euro. „Der Wahlkampf ist kurz, das wird sich schon ausgehen“, ist er überzeugt. Unterstützung dürfte die SPÖ zusätzlich von ihren Vorfeldorganisationen erfahren.

Ebenfalls mit 300.000 Euro beziffert NEOS-Landessprecher Dominik Oberhofer die pinke Wahlkampfkasse, mit der für den Landtags-Einzug geworben werden soll. „Unter 500.000 Euro ist ein Landtagswahlkampf nicht zu führen“, weiß Liste-Fritz-Sprecher Markus Sint. Zusammenstreichen müssen die Grünen ihren ursprünglichen Finanzplan von 700.000 Euro. Schließlich muss die mit fünf Mio. Euro in der Kreide stehende Bundespartei saniert werden. „Wir gleichen es mit mehr Kreativität aus“, sieht es Spitzenkandidatin Ingrid Felipe sportlich. 500.000 Euro werden es aber wohl dennoch sein. (pn)