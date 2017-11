Von Eva-Maria Fankhauser

Terfens – Neuen Wohnraum kann die Gemeinde Terfens gut gebrauchen. Das ergab laut BM Hubert Hußl eine Bedarfserhebung. Daher freut es ihn umso mehr, dass der seit zwei Jahren leerstehende Gasthof Föhrenhof künftig Platz für insgesamt 25 Wohnungen macht.

Die Firma LivInn hat das Areal in Vomperbach gekauft und plant, das Bestandsgebäude umzubauen, damit dort vier Mietwohnungen entstehen. Weiters sind zwei Baukörper mit sieben Mietkaufwohnungen und 14 Eigentumswohnungen angedacht. Der Bebauungsplan wurde vom Gemeinderat abgesegnet. Laut Hußl kann ab dem Frühjahr mit dem Bau gestartet werden. „Für uns ist das eine positive Entwicklung, wir brauchen neuen Wohnraum“, sagt der Ortschef.

Weniger Freude mit dem geplanten Bau hat so mancher Anrainer. Gegen die Wohnungen an sich habe ein Vomperbacher nichts einwenden, nur die Verkehrslage sei sehr ungünstig. „Das ist dort eine einspurige Sackgasse. Dass dort nun so viele Wohnungen hinkommen, ist für die acht bestehenden, umliegenden Häuser nicht zumutbar“, sagt er im TT-Gespräch. Er sehe eine Chance im Fußweg am Ende der Straße. Dort könne man eine weitere Zufahrt bauen, „damit die Straße nicht in einer Sackgasse endet, sondern die Wohnungen von zwei Seiten befahrbar wären“. Laut ihm gebe es ein Gutachten, das ein Sicherheitsmanko aufzeigen würde.

Laut BM Hußl sieht das ganz anders aus: „Es gibt ein Gutachten und laut dem ist die Verkehrslage in Ordnung.“ Im Gutachten wird von einer geringen Zahl an Begegnungsfällen ausgegangen. Zudem sei die Verkehrsbelastung zu Zeiten des Gasthofbetriebes deutlich höher gewesen, als durch die Wohnungen anzunehmen sei. „Wir haben lange diskutiert und geschaut, dass das eine gute Sache wird“, sagt Hußl.