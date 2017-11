Von Peter Nindler und Harald Angerer

Innsbruck, St. Ulrich a. Pillersee – Seine Hauptaufgabe besteht eigentlich darin, Sozial- und Abgabenbetrug im Land aufzudecken. Thomas Wörgetter, der oberste Tiroler Finanzpolizist und Regionalleiter der Finanzpolizei in Tirol und Vorarlberg, hat normalerweise Unternehmen und Firmen im Visier. Doch seit Wochen sorgen seine Aktivitäten im Zusammenhang mit der Übernahme der Bergbahnen Pillersee durch die Pletzer Gruppe für Diskussionen. Und auch für jede Menge Zündstoff.

Gestern Abend fand die Generalversammlung der Bergbahnen Pillersee in St. Ulrich statt. Dabei sollte der Einstieg von Pletzer fixiert werden, der 90,7 Prozent der bisherigen Eigentümerfamilie Günther übernehmen wird. Geschäftsführer der Bahn wird Toni Pletzer. Doch auf der Tagesordnung stand noch eine weitere Personalentscheidung: Thomas Wörgetter ist nämlich als Einzelprokurist vorgesehen. Der Chef der Finanzpolizei mit besten Kontakten in die ÖVP leitet künftig in seinem Zweitjob mit Pletzer die Bergbahnen. Bereits im Vorfeld hatte sich Wörgetter für ein Reformkonzept eingesetzt und dieses auch den Gemeinderäten von St. Jakob, St. Ulrich und Hochfilzen präsentiert. Schließlich sind Investitionen von mehr als zehn Millionen Euro notwendig, um das Skigebiet im Pillerseetal zukunftsfit zu machen. Mit Pletzer soll das ermöglicht werden.

Doch wie ist die Tätigkeit als Prokurist bei den Bergbahnen Pillersee mit jener im Bundesdienst bei der Finanzpolizei vereinbar? Wörgetter leitet ja zudem die Finanzpolizei in Westösterreich. „Ich habe das natürlich schon vor Monaten gemeldet und mit dem Finanzministerium in Wien abgeklärt. Von meinem Arbeitgeber gab es keine Bedenken“, erklärt Thomas Wörgetter in einer Stellungnahme gegenüber der Tiroler Tageszeitung.

Dass es wegen seiner zusätzlichen Aufgabe Diskussionen gibt, verwundert ihn. „Aber da spielt sicher der Neid mit. Warum muss das sofort negativ gesehen werden?“ Die mögliche Unvereinbarkeit mit seinem Hauptberuf ist das eine, gleichzeitig führt Wörgetter die Finanzpolizei. Fad dürfte ihm dabei nicht werden. Wie sind die beiden herausfordernden Aufgaben denn unter einen Hut zu bringen? Wörgetter: „Selbstverständlich übe ich die Funktion als Prokurist bei den Bergbahnen in meiner Freizeit aus. Daran besteht ja wohl kein Zweifel.“

Der designierte Prokurist glaubt überhaupt, dass seine Rolle bei den Unterländer Bergbahnen überschätzt wird. „Ich sehe mich eher als Netzwerker und als Schnittstelle, weniger als jemand, der im operativen Geschäft tätig ist.“ Und natürlich gebe es auch klare Regeln für eine möglich Befangenheit.

Die im Vergleich mit anderen Skigebieten eher „kleine“ Bergbahn Pillersee hat 140 Angestellte. Im Vorjahr wurde ein Minus von rund 180.000 Euro geschrieben, der Bilanzverlust betrug 371.000 Euro. In der Bilanz scheinen Verbindlichkeiten von 5,4 Millionen Euro auf. Die notwendigen Investitionen in die Bergbahnen wären aus dem normalen Betrieb kaum zu erwirtschaften gewesen, deshalb wurde ein Investor gesucht und mit der Pletzer Gruppe auch einer gefunden.