Seit gestern ist der Abschied von Landtagspräsident Herwig van Staa (VP) aus dem Landtag fix: Auf der Landesliste der ÖVP für die Wahl am 25. Februar scheint er nicht an wählbarer Stelle auf, auf der Bezirksliste in der Landeshauptstadt wurde er zu seiner Verwunderung nicht berücksichtigt. Jetzt wird damit gerechnet, dass sich der ehemalige Innsbrucker Bürgermeister und Landeschef voll auf die Innsbrucker Gemeinderatswahlen im April konzentrieren möchte; ob mit einer eigenen Liste oder er kandidiert beim Seniorenbund. Die VP-Landesliste birgt indes keine Überraschung. Hinter LH Günther Platter und BR Sonja Ledl-Rossmann wurde Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl platziert. Es folgen LA Kathrin Kaltenhauser, LA Heinz Kirchmair, Cornelia Hagele und LA Hermann Kuenz.

Kritik an der Informationspolitik von LH Günther Platter übte gestern die Liste Fritz. „Es geht um die ständige Auskunftsverweigerung in parlamentarischen Anfragen über einen Stellenabbau bei der Hypo Landesbank oder Mehrkosten von 73,5 Mio. Euro beim Grenzkraftwerk GKI des Landesenergieversorgers Tiwag“, kritisierten Klubchefin Andrea Haselwanter-Schneider und LA Isabella Gruber. Platter wolle keine Kontrolle, von der angekündigten schwarz-grünen Transparenz sei nichts zu merken. Die Liste Fritz denkt sogar darüber nach, die Verwaltungsgerichte einzuschalten, um Informationen einzuklagen. (pn)