Von Denise Daum

Innsbruck – Mit der heurigen Saison ging auf der Bodensteinalm eine Ära zu Ende. Mehr als zwei Jahrzehnte schupfte Edith Felderer den Laden auf 1660 Metern mit Herz und Leidenschaft. Nun hat sich die Wirtin in den Ruhestand verabschiedet. Das bedeutet für die Stadt Innsbruck als Eigentümerin, einen neuen Pächter zu suchen. Die Ausschreibung ist bereits erfolgt, es liegen fünf Angebote am Tisch. Allesamt von Tirolern, wie der zuständige Stadtrat Franz X. Gruber (ÖVP) erklärt. Die Vergabe erfolge – „so wie immer“ – transparent und nach Schema F: Zunächst werden die Unterlagen gesichtet, um die Qualifikation zu überprüfen. „Zum einen braucht es gastronomische Erfahrung, zum anderen muss aber auch die Behirtung des Viehs sichergestellt werden“, sagt Gruber. Die Bodensteiner an der Nordkette ist eben noch eine „richtige“ Alm. Wie die zukünftigen Pächter die Behirtung organisieren, sei deren Kreativität überlassen. Nach einem Hearing Mitte Dezember mit Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer, Forstamtsleiter Andreas Wildauer und StR Gruber kommt die Angelegenheit in den Stadtsenat.

Den Pächterwechsel nützt die Stadt Innsbruck für Umbauarbeiten an der urigen, aber eben auch sehr einfach ausgestatteten Hütte. Zunächst war eine größere Aktion mit einem Zubau angedacht. Mittlerweile ist man zu der Entscheidung gekommen, die Hütte im Originalzustand zu belassen und innen zu modernisieren. Vor allem die mitten im Raum stehende offene Küche entspreche nicht mehr den neuesten Vorschriften, erklärt Gruber. Der Lagerraum übersiedelt von der Hütte ins bestehende Nebengebäude, die Küche wird vom Gastraum getrennt. Rund 180.000 Euro sind für das Projekt veranschlagt.

Geplant ist, noch heuer mit den Arbeiten zu beginnen, wenn es das Wetter zulässt. Die neuen Pächter sollen im Mai die modernisierte Alm aufsperren können.