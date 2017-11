Lienz – Paukenschlag im Tourismusverband Osttirol: Am 18. Dezember stehen ja die Neuwahlen an. Obmann Franz Theurl will im Amt bleiben und kandidiert auch wieder. Auf seiner Kandidatenliste, die er bei der Tourismusbehörde des Landes einreichte, findet sich allerdings ein Schönheitsfehler – und kein kleiner.

Auf Platz zwei hinter Theurl ist nämlich der Matreier Bürgermeister Andreas Köll gereiht. Köll ist schon jetzt Obmann Theurls Stellvertreter. Bisher trat Köll als Geschäftsführer der Matreier Goldried-Bergbahnen an. Er vertrat im TVB also diese Liftgesellschaft, die dem Zillertaler Unternehmer Heinz Schultz gehört. Doch mittlerweile wurden die Karten neu gemischt. Heinz Schultz präsentiert bei der TVB-Neuwahl eine eigene Liste. Die Goldried-Bergbahnen repräsentiert nun nicht mehr Geschäftsführer Köll, sondern Maximilian Schultz, der Sohn von Heinz.

„Zwei Kandidaten auf einem Mandat, das geht nicht,“, sagt Gerhard Föger, Leiter der Tourismusabteilung. Andreas Köll kann als Kandidat nicht akzeptiert werden. Und da die Frist für die Listeneinreichung schon verstrichen ist, lässt sich auch keine neue Liste mehr auf die Beine stellen.

Was aber schon möglich ist: Dass die nächstgereihten Kandidaten nach vorne rutschen. Die Reihung auf Theurls Liste in der Stimmgruppe eins würde dann so aussehen: Franz Theurl ist erster, es folgt McDonald’s-Chef Karl Jurak, dann kommt Dolomitenbank-Direktor Hansjörg Mattersberger und – man höre und staune: Pepi Kreuzer, Wirt des Tristacherseehotels, der lange Zeit Franz Theurls erbitterter Gegner war.

Franz Theurl ist über dieses unerwartete Hindernis nicht erfreut. Und er will auch nicht untätig bleiben. „Ich habe beim Land schon um eine Rechtsauskunft zu dieser Sache gebeten.“

Insgesamt treten vier Listen an: Theurl, die Liste Schultz, das Team Osttirol sowie die „Neue Liste Osttirol“, vertreten von Hermann Unterdünhofen. (co)